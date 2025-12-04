買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友討論0050是否該「只買台積電」，引發兩派交鋒。有人認為龍頭最有效率，也有人主張靠大盤ETF分散產業輪替風險。 路透
PTT網友討論0050是否該「只買台積電」，引發兩派交鋒。有人認為龍頭最有效率，也有人主張靠大盤ETF分散產業輪替風險。 路透

0050成分股中台積電(2330)佔大宗，一名網友在PTT發文直指「0050台積電占比高，為何不直接買台積電？」，他以台股長期市值變化為例，主張投資大盤ETF能在產業輪替中分散風險，引發兩派網友交鋒。討論焦點集中在台積電是否已成台股「唯一解」、0050分散效果是否被過度高估，以及未來產業與市值龍頭可能更替的機率。

原PO引用1971至2021年台股市值演變影片與歷史報酬，指出2000年前台股並無台積電，但年化報酬仍維持約12%至14%；台積電真正決定性領先，是2016年站穩全球晶圓代工龍頭後才「獨霸台股」。他回顧台股曾由鋼鐵、金融、台塑集團輪流領先，也提到宏達電曾短暫衝上市值第二，即便後續被踢出，0050仍隨市場成長，顯示台股生態會因產業需求轉變，在「單一巨頭碾壓」與「多巨頭併立」間擺盪。

原PO進一步推論，如果回到過去不同年代，投資人可能重壓南亞、中鋼、國壽等當時最強勢的「台積電」，但這些龍頭進入成熟期後多轉為牛皮股。於是他提出兩個疑問：當下最強的台積電，未來是否也會放緩？而另外49檔中是否可能誕生下一個新龍頭？他認為單壓個股固然可能提高報酬，但0050作為分散組合，能讓投資人不必精準預測產業更替，直接參與台股長期成長這部「經濟機器」。

多數回應者仍偏向台積電或至少不認同「台積不影響大盤」的說法。有網友直言「傻了才會買0050不買台積」，認為其餘成分股不少是拖累，與其被迫持有不如自己挑幾檔分散；也有人強調台積電賺美金、全球需求強，難以用宏達電等「曇花一現」相提並論，並質疑若台積走弱，其他企業是否真能獨立支撐指數表現。另一些人引用過往「中鋼躺著領錢」的例子，認為多數人沒有能力事前挑出長線贏家，因此買大盤ETF才是務實選擇。

討論中也出現延伸觀點與分歧。有網友認為若追求更長期與更高分散，可考慮全球型或美股指數ETF；也有人提到0050成分調整可能引入爭議股，反成被動接盤。整體而言，這場辯論反映台股結構高度集中下的兩難：單押龍頭可吃到趨勢紅利，但押錯或趨勢反轉風險大；持有大盤ETF則以較不需判斷的方式換取穩健參與成長。最終仍回到投資人對自身產業理解、風險承受度與持有期限的取捨。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

