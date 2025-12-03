台股震盪 這檔主動式台股 ETF 近半年報酬率逾六成

台股多頭行情帶動相關ETF表現，晨星11月底統計，加權指數近六個月報酬率約三成，主動統一台股增長ETF（00981A）同期間報酬率更超過六成。面對近期股市震盪，法人表示，主動式台股ETF透過精選強勢股、動態調整投資組合，可以帶領投資人主動出擊、與波動共舞。

根據晨星11月底數據，加權指數近六個月報酬率29.4%，主動統一台股增長ETF報酬率達60.9%，不僅遠勝加權指數，還在全市場65檔台股一般型ETF中排名第一。近三個月台股震盪走高，加權指數報酬率14%，統一00981A該期間報酬率也達到19.4%，持續領先加權指數。而主動統一台股增長ETF規模已從5月掛牌時的28億元，快速成長至389.1億元，是唯一一檔規模超過300億元的主動式ETF。新上市的主動統一全球創新ETF，規模也從11月掛牌時的62.9億元，膨脹至91.7億元。

根據統一投信官網，主動統一台股增長ETF以營運穩健成長的大型股為核心，並配置部分具備高潛力的中小型股，為投資組合進一步增添動能。主動統一全球創新ETF聚焦海內外各產業創新趨勢，投資主軸包括AI硬體供應鏈、核電供應鏈／關鍵資源及電力設備等，主要投資區域為美股，搭配台股、日股及歐股，適合想抓住全球創新趨勢的投資人。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。