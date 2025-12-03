快訊

大盤跌991點…0056晃、00878穩、00919最抗跌！老牛解析三檔高股息ETF差異

聯合新聞網／ 股海老牛
在台股單日暴跌991點的震盪日中，高股息ETF雖然都下跌，但跌幅差異明顯：0056跌1.4%、00878跌1.2%、00919僅跌0.9%，反映不同產業比重與成分結構。（本報系資料庫）
＊原文發文時間為11月27日

根據財經作家「股海老牛」最新分析指出，台股11月宛如坐上大怒神，單日暴漲後又暴跌，不僅市值型ETF全面回檔，三檔熱門高股息ETF：0056、00878、00919...同一天卻跌得不一樣。

他認為，這波劇烈震盪正好把三檔ETF的真實性格全部驗證出來，也讓投資人看清不同ETF在選股邏輯、產業比重與風險特性上的差異。

台股連續兩天的大震盪，漲跌點數都擠進歷史前十大。前一天大漲846點，隔天直接暴跌991點，刺激程度十足。

在這一天裡，老牛注意到：高股息ETF的抗跌能力真的差很多，有的跌比較深，有的相對穩定，這也成了影片的主題：為什麼三檔ETF表現會不同？抗跌的關鍵在哪裡？剛好趁週末回檔，我們一起檢視手上的配置。

先看11月21日當天的重點數據

台股大盤：下跌991點；跌幅-3.6％
0050：跌-3.3％（合理，因為等於大盤指數）

市場反應主要是：聯準會12月降息機率下降、資金動能不足、缺乏推動股價的理由。

有趣的是，高股息ETF也跌，但跌幅差異很大：

0056：-1.4%
00878：-1.2%
00919：-0.9%

抗跌排序很明顯：

00919 → 00878 → 0056

老牛強調：一天的輸贏不代表長期，真正重點是「為什麼跌幅不同」。這與成分股、產業比例、選股邏輯及ETF世代差異都有關。

把三檔ETF 當作三家早餐店來看

外觀看起來都叫高股息 ETF，但走進去完全不同。

1.0056：傳統早餐店（上市18年老招牌）

選「預測未來一年殖利率最高的50檔」

不太在意股價波動、產業循環

景氣好時配息很亮眼；景氣差時股價震盪較大

適合：重視領息、不怕波動、信任大水庫淨值的人

2.00878：健康風早餐店（ESG加持）

不只看配息，還加入ESG篩選

體質穩、規模大、不容易爆炸

適合不盯盤、求穩、想穩定領息的投資人

這也是股東人數能衝到近170萬的原因

3.00919：新開幕、有行銷的「限定套餐店」

5月鎖定高息股、12月提前佈局下一年高股息

先找經營好的，再挑高配息，再看成長性

介於 0056的高息味、00878的穩健之間，多一些成長

適合：想領息又想增值、注重公司體質的人

為什麼三檔跌幅差這麼多？兩大原因

1.產業比重差異

當天電子權值與科技廠跌最深（電子跌幅超過-4%）

三檔ETF的電子股比重分別是：

0056：60%（最高→跌最多）

00878：52%

00919：36%（最低→最抗跌）

因此產業組合決定ETF的波動。

2.前十大成分股差異

大部分ETF非等權重，前十大通常佔30～50%。

前十大怎麼動，ETF就怎麼動。

0056：前十大可能是景氣循環或高波動股 → 震一下整檔被拉

00878：大多是大型穩健品牌 → 比較穩

00919：避開體質弱與高波動股 → 最穩

每月定期定額1萬 Q1～Q3實測結果

（股息再投入）

年化報酬率：00919最佳

含息報酬率：0056最強

與三檔ETF的性格完全一致。

投資不是比誰最強 而是誰最適合你

老牛提醒三大誤區：

以為抗跌＝永遠不跌

某檔一天表現好→立刻換策略

只用配息多寡篩選 ETF

真正重點是搞清楚自己是哪種投資人。

0056：領息派

00878：穩健平衡派

00919：兼顧成長派

三檔沒有誰最強，只有誰最符合你的目標。

老牛給的結論（兩件事做到就行）

定期定額：時間會幫你平均成本

大跌分批加碼：不用抓最低，抓「便宜感」就好

散戶要贏，靠的不是預測，而是紀律。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

