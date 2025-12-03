巴菲特指標已經過熱...股市崩跌不遠了？小童曝0050已先減碼：等落底上車

快訊

小童 x Happy Trading Life
若觀察巴菲特指標，股市現在已經過熱。台股示意圖／中央社

＊原文時間11月26日。

巴菲特指標突破百分之兩百股市過熱，哪邊才是我們可以安全進場的時機呢？以及你最想知道的0050關鍵區域，我們又應該如何規劃？

首先，來看一下什麼是巴菲特指標。

其實早在2001年，股神巴菲特就在美國財富雜誌上發表過，還說這個指標是衡量估值的最佳標準。它的公式也非常簡單，就是用美股的總市值去除以GDP，這樣就會得出巴菲特指標的數值。

假如數值很低，就表示目前的股市相對GDP而言是相對被低估；反之，數值很高的話，就表示股市過熱、GDP明顯跟不上實質發展，說明可能更多時候是象徵資金的炒作！

怎樣算低、怎樣算高？

每個機構都有不一樣的標準，而且也會隨著時間推移有所波動。

基本上，我們可以把數值分成五大類：假如數值是小於77的話，是被嚴重低估；介於99到121的話，表示是合理價值；假如數值突破143，則股市過熱、被嚴重高估。

目前的巴菲特數值已經來到200以上，因此這也是為什麼很多分析師或專家都說目前股市正處在估值過高或過熱的風險當中。

這個指標到底準不準？

回顧過去幾次的經驗來看……2000年網路泡沫時，巴菲特指標來到過熱區，如果你在當時賣出，幾乎是可以賣在波段最高點；而崩跌後，隨著指標來到被嚴重低估區域，如果在這時候買進，也確實是可以進場在幾乎最低點位。

不過後續因為2008年金融海嘯後，美國就開啟QE量化寬鬆，資金過多自然比較容易往投資市場靠攏。

因此自2008年被嚴重低估後，後面幾次股市崩跌也都很難讓巴菲特指標再重回到嚴重低估區域；甚至從2020年疫情開啟無限QE，更是讓指標一直保持在極度過熱的領域。

巴菲特指標還可不可以用在現在的投資市場？

我的答案是：必須要有所調整。

因為整體市場已經跟過去不一樣了，無法再拿以前的資金量跟寬鬆後的資金量相提並論。尤其過去環境可能是以製造業、零售業等產業做主要支撐，而在現今科技業當道情況之下，如果一樣用GDP來算，確實會忽略很多科技大廠的海外收入，自然在指標的計算上就會呈現像現在這種估值偏高的疑慮。

股市過熱、估值過高的問題確實可以當作警惕，但至於會不會下跌，真正的關鍵還是在於股價本身！

美股、台股大方向應該怎麼規劃？

首先，S＆P500的走勢可以發現，從四月指標翻多以來，價格慣性就是一直呈現多頭格局，也就是高點往上創高、低點能持續守穩。

中途紅綠燈指標有出現兩次反轉，但就像如果價格轉勢跟紅綠燈指標太近，一定要以價格轉勢為主。只要能守住，那就持續續抱。

不過近期走勢可以發現，撇除指標已翻空之外，價格也開始出現高點過不去、低點率先破短的趨勢。

這也是會選擇最近減碼的原因。假如後續價格再持續偏弱，甚至遲遲站不回6,551點，只能說凶多吉少。

同理，台指期規劃也是一樣。

四月以來指標三綠偏多，一直到最近開始高檔出現三紅反轉。如果後續指標一直無法翻多，則會傾向往下觀察橘色密集成交區；反之，若震盪途中有出現新的轉勢確立或指標翻多，也必須尊重當下價格走勢。

0050的看法也一樣：指標翻空就保守觀察，往下留意密集成交區或台指何時率先反轉，到時才是較好的進場時機。

不過還是要提醒大家：如果是長期投資，續抱、等待拉回再加碼佈局，是比較符合多數投資人的方式；只要留意拉回到哪裡能放大部位即可。

而波段，有買就會有賣；若價格如期回到規劃的位置或出現新訊號，也會再次重啟佈局。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

小童 x Happy Trading Life

