00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

高配息ETF沒退流行 只怕你用錯方法

前幾個月00878、00918、00919等高配息ETF的媒體版面沈寂了一段時間，不只各個財經網紅、專家的談論文章變少了，很多網友也發文提問：是否要把這些高配息ETF資金轉移到其他ETF身上，主要原因正是基金績效輸給大盤以及市值型ETF、主動型ETF很多。

幸好在11月時，AI科技股價格大幅修正，AI概念股的持股比重較少的高配息ETF，反而因此呈現比較抗跌的走勢，加上最近00918、00919接連公布10％以上的年化配息率，讓高配息ETF再次吸引投資人的目光，並成為市場話題。

理財三大關鍵

然而，投資不是看熱鬧，而是要看門道。究竟應該如何看待曾經風華、期待再創風雲的高配息ETF？

記得數十年前有一本大賣的理財書籍，裡面提到一個很重要的論點，那就是人們想要致富，在於以下的三不可缺少的關鍵，用來說明現在高配息ETF被冷落，投資人該不該持續投入、甚至加碼的處境，非常適用：

第一：正確的理財觀念

首先，錢不要放在銀行裡，自己也要積極學習、瞭解各種投資工具的屬性及風險。

套用在當前的高配息ETF投資身上，就是：它不是讓你用短線投資AI題材的股票那樣追高殺低、忽買忽賣，高配息ETF是要讓你細水長流、穩定領股息的理財工具。

第二、利用高投資報酬工具

包括近期公布配息金額的00918、00919的年化配息率都超過10％以上（遠遠贏過市值型ETF），絕對稱得上是高投資報酬的工具，而且前幾年的配息率也都沒有讓長期投資人失望。

或許會有人質疑：這些高配息ETF要有填息，才能算是高報酬呀！那就要看每個人對「填息」的定義是如何了...行情好時，有的ETF一天就填息；行情壞時，等了一年後才填息，難到這樣就不算填息嗎？

第三、長期持續買下去

更何況，如果00918、00919這些高配息ETF的股價久久沒有漲回來填息，恭喜你！反而得到了相對低價的買進機會...

因為投資致富的最後、也是最重要的關鍵，正是長期持續、一點一滴的投資，領到股息就繼續買下去，漲多了就少買一點，跌多了就買多一點，絕對不是你只持續買了5、6年的高配息ETF，就可以等著成功致富喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。