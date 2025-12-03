這檔明星 ETF 半年報酬率勝過指數漲幅一倍

台股多頭行情帶動相關ETF表現，晨星11月底統計，加權指數近六個月報酬率約三成，主動統一台股增長ETF（00981A）同期間報酬率更超過六成，持續為投資人追求超額報酬。面對近期股市震盪，統一00981A透過精選強勢股、動態調整投資組合，挖掘潛藏在波浪下的投資秘寶。

根據晨星11月底數據，加權指數近六個月報酬率29.41%，主動統一台股增長ETF（00981A）報酬率達到60.96%，不僅遠勝加權指數，還在全市場65檔台股一般型ETF中排名第一。近三個月台股震盪走高，加權指數報酬率14%，統一00981A該期間報酬率也達到19.44%，持續領先加權指數，在全體台股一般型ETF中，績效仍名列前茅。

統一投信投研團隊在主動投資領域的卓越表現，使旗下主動式ETF獲得大量資金挹注。統一投信官網12/2數據顯示，主動統一台股增長ETF（00981A）規模已從5月27日掛牌時的28億元，快速成長至389.16億元，是唯一一檔規模超過300億元的主動式ETF，更將挑戰400億元的里程碑。而新上市的主動統一全球創新ETF（00988A），規模也從11/5掛牌時的62.93億元，膨脹至91.71億元，為主動式海外股票型ETF規模第一。

主動統一台股增長ETF（00981A）以營運穩健成長的大型股為核心，並配置部分具備高潛力的中小型股，為投資組合進一步增添動能，掌握台股長線多頭的成長機會，是ETF投資人布局台股的優選。主動統一全球創新ETF（00988A）聚焦海內外各產業創新趨勢，投資主軸包括AI硬體供應鏈、核電供應鏈/關鍵資源及電力設備等，主要投資區域為美股，搭配台股、日股及歐股，適合想抓住全球創新趨勢的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。