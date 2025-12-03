快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

聽新聞
0:00 / 0:00

00918本季配息0.565元比上一季更高！老牛讚2優點「抗跌韌性」：慢慢站穩腳步

聯合新聞網／ 股海老牛
配息風向逐漸轉變，去年還處於降息氛圍的高股息ETF，近幾季的配息已慢慢回穩，甚至出現調升力量，對長期投資人而言是值得期待的趨勢。（本報系資料庫）
配息風向逐漸轉變，去年還處於降息氛圍的高股息ETF，近幾季的配息已慢慢回穩，甚至出現調升力量，對長期投資人而言是值得期待的趨勢。（本報系資料庫）

＊原文發文時間為11月29日

高息ETF 換你升息囉！

最近市場雖然晃得大家有點胃痛，但高股息ETF依舊展現「抗跌韌性」：

1.高股息ETF 抗震力依舊強

受到產業配置影響，這一波大盤回檔，市值型ETF跌得比較深，高股息族群反而跌幅更小、走得更穩。

就像騎車遇到坑洞，大車比較晃；但高股息ETF就像避震器做得比較好，震一下還是很快站穩。

2.配息風向變了

去年這個時候，高股息ETF還在「降息風」裡打轉，不過最近幾季的配息已經慢慢站穩腳步，甚至出現往上調整的推力。這對長期投資人來說，是很值得期待的訊號。

股利成長有望帶動股價向上

來囉來囉！00918公布本季配息0.565元，不僅比上一季更高，也完全符合老牛之前的預期。

接下來開始，其他高息ETF也會陸續公布配息訊息，大家可以準備看一波「配息熱潮」登場。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

延伸閱讀

用00896取代00919、8月除息拿00923取代00878！都明白：00929配息情況持續改善

離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

存股0050、00878、0056踩1大地雷...報酬直接腰斬！懶錢包：時間永遠是朋友

鬼屋都被拿來當AI機房了！全球電力缺口擴大…00899搭上能源熱潮年漲43.46％

相關新聞

巴菲特指標已經過熱...股市崩跌不遠了？小童曝0050已先減碼：等落底上車

巴菲特指標突破百分之兩百股市過熱，哪邊才是我們可以安全進場的時機呢？以及你最想知道的0050關鍵區域，我們又應該如何規劃？ 首先，來看一下什麼是巴菲特指標。 其實早在2001年，股神巴菲特就在美國財富雜誌上發表過，還說這個指標是衡量估值的最佳標準。它的公式也非常簡單，就是用美股的總市值去除以GDP，這樣就會得出巴菲特指標的數值。 假如數值很低，就表示目前的股市相對GDP而言是相對被低估；反之，數值很高的話，就表示股市過熱、GDP明顯跟不上實質發展，說明可能更多時候是象徵資金的炒作！ 怎樣算低、怎樣算高？

00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

高配息ETF沒退流行 只怕你用錯方法 前幾個月00878、00918、00919等高配息ETF的媒體版面沈寂了一段時間，不只各個財經網紅、專家的談論文章變少了，很多網友也發文提問：是否要把這些高

00918本季配息0.565元比上一季更高！老牛讚2優點「抗跌韌性」：慢慢站穩腳步

＊原文發文時間為11月29日 高息ETF 換你升息囉！ 最近市場雖然晃得大家有點胃痛，但高股息ETF依舊展現「抗跌韌性」： 1.高股息ETF 抗震力依舊強 受到產業配置影響，這一波

鬼屋都被拿來當AI機房了！全球電力缺口擴大…00899搭上能源熱潮年漲43.46％

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，然而支撐這場技術革命的電力供應卻成為最嚴峻的挑戰。美國費城一座知名鬼屋景點「潘赫斯特瘋人院」（Pennhurst Asylum）業主史崔恩（Derek Strine），決

用00896取代00919、8月除息拿00923取代00878！都明白：00929配息情況持續改善

看到資產都放在0056、00878、00919；大概就不用繼續讀下去了，嘆氣。 我能理解很多人希望有股息，心裏面抗拒市值型不配息。0056、00878、00919的組合也被用來當成季配組月配的標

存股0050、00878、0056踩1大地雷...報酬直接腰斬！懶錢包：時間永遠是朋友

台灣 ETF 投資熱潮持續升溫，檔數突破300檔，從市值型、高股息到海外ETF皆吸引大量資金。財經YouTuber懶錢包摳摳近日以多組長期定期定額試算指出，同樣每月投入2萬元，若把股息花掉不再投入，長期報酬恐少賺超過1,000萬元，凸顯「股息再投入」的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。