00918本季配息0.565元比上一季更高！老牛讚2優點「抗跌韌性」：慢慢站穩腳步
＊原文發文時間為11月29日
高息ETF 換你升息囉！
最近市場雖然晃得大家有點胃痛，但高股息ETF依舊展現「抗跌韌性」：
1.高股息ETF 抗震力依舊強
受到產業配置影響，這一波大盤回檔，市值型ETF跌得比較深，高股息族群反而跌幅更小、走得更穩。
就像騎車遇到坑洞，大車比較晃；但高股息ETF就像避震器做得比較好，震一下還是很快站穩。
2.配息風向變了
去年這個時候，高股息ETF還在「降息風」裡打轉，不過最近幾季的配息已經慢慢站穩腳步，甚至出現往上調整的推力。這對長期投資人來說，是很值得期待的訊號。
股利成長有望帶動股價向上
來囉來囉！00918公布本季配息0.565元，不僅比上一季更高，也完全符合老牛之前的預期。
接下來開始，其他高息ETF也會陸續公布配息訊息，大家可以準備看一波「配息熱潮」登場。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
