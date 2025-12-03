鬼屋都被拿來當AI機房了！全球電力缺口擴大…00899搭上能源熱潮年漲43.46％
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，然而支撐這場技術革命的電力供應卻成為最嚴峻的挑戰。美國費城一座知名鬼屋景點「潘赫斯特瘋人院」（Pennhurst Asylum）業主史崔恩（Derek Strine），決定將這座廢棄多年的歷史建築改建為AI資料中心，支撐超大型伺服器的運算需求。然而，僅是排進電網研究名單，就需支付50萬美元，突顯能源已成AI產業發展的核心瓶頸。
AI加速推升電力需求 摩根士丹利上修缺口預測
AI運算對電力的需求正持續飆升，摩根士丹利最新報告指出，AI的快速普及正在加深運算力與實際可用電力之間的結構性落差。該行分析師Stephen Byrd警告，AI的非線性發展速度正使能源需求急遽升高，預估2025至2028年間的累計電力短缺將達47GW，高於先前預測的44GW。
「智慧普及化速度遠超基礎設施的負荷能力。」摩根士丹利報告指出，電力供應限制、政治審批與資料中心專用設備不足等挑戰，將成為下一階段AI投資的核心議題。報告並點名，天然氣渦輪機製造商、既有核電廠場址營運商，以及Bloom Energy的燃料電池業者，將成為解決電力瓶頸的主要受惠者。
潔淨能源ETF表現亮眼 00899年漲43.46%
AI能源需求的爆發性增長，也引爆了能源相關投資的熱潮。根據彭博數據，今年以來，標普潔淨能源精選指數大漲53.88%，表現遠優於納斯達克綜合指數的21.00%及標普500指數的16.45%。電池與儲能科技指數也有46.81%的亮眼表現，近六個月更飆升71.62%。
國內市場方面，追蹤標普潔淨能源精選指數的FT潔淨能源ETF（00899）今年以來漲幅達43.46%，成為台股市場中表現最亮眼的主題ETF之一。法人指出，AI的快速發展，帶動了對潔淨能源、儲能技術及替代能源的高度需求，使能源相關投資成為未來市場的長線趨勢。
比特幣礦場轉型資料中心成最快解方
摩根士丹利報告指出，最快取得新增電力的方式，是轉換比特幣礦場用途。這些場址已掌握近20GW的大型電力資源，並擁有穩定的電網併網協議，可迅速調整為AI資料中心使用。以IREN為例，該公司採用「新型雲端」模式，透過購買GPU/TPU自建資料中心，並將設施出租給微軟等超大規模雲端業者，成為AI產業的低風險電力解決方案。
能源市場重塑 投資機會浮現
根據業界估算，未來三年，全球AI基礎建設投資總額可能突破3兆美元，其中相當大比例將投入解決電力供應問題。工研院產經所組長張世杰分析指出，AI的應用正重塑全球能源市場，從電力供應、儲能技術到替代能源，整個產業鏈都將迎來黃金十年。
法人表示，隨著AI應用持續擴展，能源需求將呈指數型成長，能源相關投資將成為市場不可忽視的主流趨勢。未來，能源供應商、儲能技術開發商及替代能源提供者，將成為AI時代的關鍵推手。
潔淨能源指數與其他主題指數表現
|指數
|YTD%
|1Y%
|6M%
|3M%
|1M%
|標普潔淨能源精選指數
|53.88%
|41.57%
|43.06%
|17.93%
|-2.07%
|電池與儲能科技指數
|46.81%
|33.65%
|71.62%
|31.69%
|-1.42%
|全球智能電動車指數
|32.84%
|34.46%
|36.05%
|12.71%
|-8.18%
|全球基因免疫生技指數
|21.76%
|12.01%
|37.15%
|23.54%
|8.33%
|NASDAQ綜合指數
|21.00%
|21.58%
|22.25%
|7.65%
|-1.94%
|全球基因免疫與醫療革命指數
|20.63%
|12.48%
|32.45%
|18.77%
|9.19%
|元宇宙指數
|16.69%
|19.66%
|22.55%
|5.46%
|-8.25%
|標普500指數
|16.45%
|13.54%
|15.86%
|5.34%
|-0.61%
|羅素2000指數
|12.12%
|2.70%
|21.01%
|5.13%
|-0.25%
|全球網路安全指數
|9.22%
|11.37%
|1.32%
|-0.56%
|-4.66%
|標普軟體服務指數
|4.36%
|-0.30%
|0.52%
|-4.46%
|-10.73%
資料來源：Bloomberg (2025.12.01)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
