快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

聽新聞
0:00 / 0:00

用00896取代00919、8月除息拿00923取代00878！都明白：00929配息情況持續改善

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
0056還能留，2025含息報酬率估有9至10％，分散度也比其他高股息更好。但00878和00919因金融占比高，今年表現普普。圖／本報資料照片
0056還能留，2025含息報酬率估有9至10％，分散度也比其他高股息更好。但00878和00919因金融占比高，今年表現普普。圖／本報資料照片

看到資產都放在0056、00878、00919；大概就不用繼續讀下去了，嘆氣。

我能理解很多人希望有股息，心裏面抗拒市值型不配息。0056、00878、00919的組合也被用來當成季配組月配的標準組合。

就先只討論高股息：

0056可以留，2025含息報酬率有9~10%，它有做到分散投資，分散個股，分散產業。

00878我現在還沒想到它的配息日要搭配什麼，我記得我上次月是用8月除息的00923去取代，確實有填息，股價也漲不少，但00923是半年配，它不是季配，下次還是要再找替代，00878目前的問題跟00919類似，重押金融，但金融沒什麼表現。

00919討論太多，就不提了，我是用00896取代00919，00896配息殖利率跟00919已經差不多了，但00896它是科技高息吧，好處是填息外股價也會漲，不會像00919今年整包持股半包是金融股，配息下降不說，配了息也填不了息。

今天跟網友聊到我之前買過的00900，高股息績優生，月配固定整年都0 .1，年殖利率破9，12月最新公告的配息從0.1降到0.075了，守了11個月的0.1破功，直接打75折，00900也是重押金融航運破功的。

其實蠻難過的，我爸爸82歲老人也買一大堆00900跟00919，00929，00929情況持續改善，配息從0.07到0.08到0.09，得益於科技股今年很好，00900和00919其實就是非科技，這兩三年其實就是走AI 行情，其他非AI的取向的股票都很黯淡。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00900富邦特選高股息30 00896中信綠能及電動車 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

延伸閱讀

「會賺錢的0050」來了！網不買單酸「比不了」揭投資風險

00918於4月股災低點重壓超過3000張…獲利近1400萬！低點滿手、存股靠反人性與紀律

離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

力積電（6770）黃崇仁跨足生醫！網言「聽聽就好」：相信黃董年底就懂

相關新聞

00918本季配息0.565元比上一季更高！老牛讚2優點「抗跌韌性」：慢慢站穩腳步

＊原文發文時間為11月29日 高息ETF 換你升息囉！ 最近市場雖然晃得大家有點胃痛，但高股息ETF依舊展現「抗跌韌性」： 1.高股息ETF 抗震力依舊強 受到產業配置影響，這一波

鬼屋都被拿來當AI機房了！全球電力缺口擴大…00899搭上能源熱潮年漲43.46％

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，然而支撐這場技術革命的電力供應卻成為最嚴峻的挑戰。美國費城一座知名鬼屋景點「潘赫斯特瘋人院」（Pennhurst Asylum）業主史崔恩（Derek Strine），決

用00896取代00919、8月除息拿00923取代00878！都明白：00929配息情況持續改善

看到資產都放在0056、00878、00919；大概就不用繼續讀下去了，嘆氣。 我能理解很多人希望有股息，心裏面抗拒市值型不配息。0056、00878、00919的組合也被用來當成季配組月配的標

存股0050、00878、0056踩1大地雷...報酬直接腰斬！懶錢包：時間永遠是朋友

台灣 ETF 投資熱潮持續升溫，檔數突破300檔，從市值型、高股息到海外ETF皆吸引大量資金。財經YouTuber懶錢包摳摳近日以多組長期定期定額試算指出，同樣每月投入2萬元，若把股息花掉不再投入，長期報酬恐少賺超過1,000萬元，凸顯「股息再投入」的重要性。

離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

以前還在上班時，喜歡看著存摺裡的數字不斷增加，代表我的收入（薪水加投資）超過我的支出，就很安心。 後來離開職場，但子女都還在就學。因為沒了薪水，就很擔心投資賺不到錢，深怕賠掉老本。好在通通換成005

00918於4月股災低點重壓超過3000張…獲利近1400萬！低點滿手、存股靠反人性與紀律

大華優利高填息30（00918）日前公告配息0.56，上一季配發0.54是少數升息的高股息ETF，雖然我沒有存00918，不過可以用00918大股東的視角去看待存股這件事，Grace的對帳單我放在第二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。