用00896取代00919、8月除息拿00923取代00878！都明白：00929配息情況持續改善

看到資產都放在0056、00878、00919；大概就不用繼續讀下去了，嘆氣。

我能理解很多人希望有股息，心裏面抗拒市值型不配息。0056、00878、00919的組合也被用來當成季配組月配的標準組合。

就先只討論高股息：

0056可以留，2025含息報酬率有9~10%，它有做到分散投資，分散個股，分散產業。

00878我現在還沒想到它的配息日要搭配什麼，我記得我上次月是用8月除息的00923去取代，確實有填息，股價也漲不少，但00923是半年配，它不是季配，下次還是要再找替代，00878目前的問題跟00919類似，重押金融，但金融沒什麼表現。

00919討論太多，就不提了，我是用00896取代00919，00896配息殖利率跟00919已經差不多了，但00896它是科技高息吧，好處是填息外股價也會漲，不會像00919今年整包持股半包是金融股，配息下降不說，配了息也填不了息。

今天跟網友聊到我之前買過的00900，高股息績優生，月配固定整年都0 .1，年殖利率破9，12月最新公告的配息從0.1降到0.075了，守了11個月的0.1破功，直接打75折，00900也是重押金融航運破功的。

其實蠻難過的，我爸爸82歲老人也買一大堆00900跟00919，00929，00929情況持續改善，配息從0.07到0.08到0.09，得益於科技股今年很好，00900和00919其實就是非科技，這兩三年其實就是走AI 行情，其他非AI的取向的股票都很黯淡。

