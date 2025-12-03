存股0050、00878、0056踩1大地雷...報酬直接腰斬！懶錢包：時間永遠是朋友

快訊

聯合新聞網／ 懶錢包
懶錢包試算股息再投入與否的報酬差異。台股示意圖／本報資料照片
台灣 ETF 投資熱潮持續升溫，檔數突破300檔，從市值型、高股息到海外ETF皆吸引大量資金。財經YouTuber懶錢包摳摳近日以多組長期定期定額試算指出，同樣每月投入2萬元，若把股息花掉不再投入，長期報酬恐少賺超過1,000萬元，凸顯「股息再投入」的重要性。

台股ETF受追捧 前五大持有人數破700萬

摳摳指出，台灣ETF投資人數近年快速成長，最熱門的五檔ETF，包括元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208），合計持有人數超過700萬人，占全體ETF投資人的45％。

她提到，過去十年台股處於大多頭，推升ETF報酬驚人，例如00878近五年年化報酬近14％，0050近十年年化報酬更高達18％。但摳摳強調，若未做到「領息再投入」而是把股息花掉，長期累積會產生巨大差距。

不再投入vs.再投入 實測四大ETF報酬差距驚人

摳摳分別以四檔熱門ETF，模擬「每月投入2萬元」的長期情境，並比較兩種策略：股息不再投入 vs. 股息全數再投入。

00878

2020年起持續投資5年多：

未再投入：137 萬 → 報酬率 31.77％

股息再投入：172 萬 → 報酬率 34.85％

差距開始出現，但時間越長差距越大。

0056

2008年起投資近18年：

未再投入：585萬

股息再投入：1,179萬

兩者差距高達600萬元。

006208

2012年起投資13年：

未再投入：881萬

再投入：1,147萬

成功靠每月2萬元進入「千萬資產族」。

0050

2003年起投入至今22年：

未再投入：1,912萬

股息再投入：2,999萬

光是同樣每月投入2萬元，22年下來差距超過1,087萬元。她表示：「很多人以為股息拿來花沒有什麼，但從數據看，這等於讓複利斷掉一半，長期差距會非常驚人。」

股息花掉＝提前賣股

摳摳解釋，領到的股息如果沒有回到市場，事實上就是「部分提前獲利了結」，使參與市場上漲的本金變少，自然無法享受完整複利效果。

她表示：「長期投資最重要的不是買點，而是『本金是否持續在市場裡』。股息花掉，就像每年把本金抽出來一部分，未來的成長就會被削弱。」

配息能不能花？真正的時機是「財富自由之後」

對於「那我什麼時候才能花股息？」的常見疑問，摳摳回應：配息並不是不能用，而是要看「當下是否真的需要這筆錢」。

最佳時機是：達成財富自由、需要現金流支撐生活時，或遇到必要支出必須動用時。

她強調：「領息與賣股本質相同，都是把自己的錢取回來，不必迷信配息才是被動收入。」

善用「股息自動再投入」

摳摳提醒，目前所有台股 ETF 都會配息，投資人必須自行再投入，因此較容易因「忘記」或「猶豫」而錯失再投入時機。

她建議可以使用券商推出的「自動再投入」功能，讓股息自動買回ETF，真正做到不干擾的複利累積。

摳摳最後呼籲，無論投資市值型或高股息ETF，「只要不做股息再投入，長期報酬一定會被大幅削弱。」並提醒小資族與上班族，只要每月有紀律投入，時間會是打造大財富最重要的助力。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

