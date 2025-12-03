離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

以前還在上班時，喜歡看著存摺裡的數字不斷增加，代表我的收入（薪水加投資）超過我的支出，就很安心。

後來離開職場，但子女都還在就學。因為沒了薪水，就很擔心投資賺不到錢，深怕賠掉老本。好在通通換成0050後，又讓我很安心。

後來子女成年，雖然經濟負擔減輕，但沒了薪水，就開始擔心存摺裡的數字不斷減少，我想這是很多退休族的普遍心理...

0056的股息按季入帳，足夠花用，存摺裡的數字當然就比較不會減少，這讓我近幾年過得非常安心。

你不在人生的那個階段，就很難理解那個階段的心情。

