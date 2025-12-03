00918於4月股災低點重壓超過3000張…獲利近1400萬！低點滿手、存股靠反人性與紀律

快訊

從4/8的恐慌大盤一路存到今天，Grace的00918部位自3269張增至3680張，成18.76、帳面獲利近1400萬。00918本季配息提升到0.56，成績亮眼。本報資料照片
大華優利高填息30（00918）日前公告配息0.56，上一季配發0.54是少數升息的高股息ETF，雖然我沒有存00918，不過可以用00918大股東的視角去看待存股這件事，Grace的對帳單我放在第二頁，但這是前幾天的截圖，因此股價是顯示22.53。

Grace在今年4/8買進3269張00918，截至今天已提升到3680張，成本均價18.76、總值8300萬、帳面獲利已近1400萬，本季光股息就可以領200萬，照他的步調繼續存下去，這一兩年相當有機會突破億元大關。

或許有人會說這是本多終勝的結果，但問題是本多也要有足以駕馭這些資本的財商知識，無論本金大小，仍須對抗市場的不安情緒以及股價仍可能會繼續下跌的壓力，關鍵仍在於是不是能堅持存股長投這個反人性的策略。

本金多之外Grace的眼光也相當精準，在4/8重壓超過3000張，各位可以回想那陣子的市場情緒是如何反應？恐慌、不安、煩躁，各種負面情緒蔓延在各大討論區，也唯有敢大膽出手的人才能享受豐厚的報酬

也許我們沒辦法擁有將近一億的資金，但可以學習的是為什麼大戶敢在股災低點期間如此果決的出手？這些道理你知道、我知道、獨眼龍也知道，但能做到的人仍是鳳毛麟角。

我也期許自己用更宏觀的角度來看待存股這件事，學海無涯勤是岸，如此一來我才能變得更強。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥Grace 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 報酬 均價

