快訊

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

攀上魔速大成長！新市值009803半年衝含息報酬33.4％

聯合新聞網／ 綜合報導
季配息分散現金流、成長性不被稀釋，009803提供穩健收入與成長並行的方式。記者余承翰／攝影
季配息分散現金流、成長性不被稀釋，009803提供穩健收入與成長並行的方式。記者余承翰／攝影

市場震盪加劇後，許多人開始思考如何在盤整中維持成長、又不錯過反彈。而如果回到投資本質，大盤長期向上已是不變的方向，關鍵在於用合理價格鎖定高價值企業。因此近期盤整階段，能同時兼顧收益節奏與成長性的季配息市值型ETF自然成為焦點。

保德信市值動能50（009803）在此背景下受到關注。不是押單一產業，而是從市值規模、獲利成長與股價動能三個面向，篩出台灣前50檔具代表性的強勢企業，用邏輯而非題材決定選股。

從掛牌至10/31，009803含息報酬率達33.4%，成績在市值型ETF裡算亮眼。本次配息公告後，年化配息率達7%，屬於不壓縮成長性的合理水準。因為它的目的不是「把息拉高」，而是用季配息提供更規律的現金流，讓投資人在震盪期也能有一定的回補節奏。

同屬季配息如FT臺灣Smart（00905）年化5.97%、富邦旗艦50（009802）年化3.93%，而009803除了配息水準具吸引力，上次僅5天即完成填息，也代表其選股邏輯優秀。快速填息背後，是市值、動能、成長與合理配息四項因素一起發揮效果，股價動能強、產業位置對，自然比較容易回到除息前水準。

至於元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）兩檔市值ETF，採半年配息，現金流節奏與季配不同，也比較不適合作為配息頻率的比較組。就是現金流頻率較低；009803則透過季配息讓「現金流＋資本成長」能同時存在，不需二選一。季配也自然相對能夠分散總配息金額，不易踩到二代健保補充保費的門檻（需單筆配息超過2萬元才會被課），對多頭部位或持續加碼者來說，有助於整體稅負安排。

分股配置009803以台積電、鴻海、聯發科為核心，搭配富邦金、國泰金等金融股，以及航運與傳產企業，讓科技動能與非電子業的穩健形成互補。每半年固定汰弱留強，能跟著市場輪動調整，這點在盤整期尤其重要。

009803亮點不只在配息率，是透過市值、成長、動能與季配息把「強勢標的＋穩定現金流」整合成一套邏輯。對希望兼顧現金流與成長動能的投資人來說，它已成為盤整時期最值得比較的市值型ETF之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 0050元大台灣50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00905FT臺灣Smart 009802富邦旗艦50 市值型 季配息

延伸閱讀

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

0050如果在台灣20年無法回歷史高點還能買？施昇輝：當然可以！

相關新聞

離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

以前還在上班時，喜歡看著存摺裡的數字不斷增加，代表我的收入（薪水加投資）超過我的支出，就很安心。 後來離開職場，但子女都還在就學。因為沒了薪水，就很擔心投資賺不到錢，深怕賠掉老本。好在通通換成005

00918於4月股災低點重壓超過3000張…獲利近1400萬！低點滿手、存股靠反人性與紀律

大華優利高填息30（00918）日前公告配息0.56，上一季配發0.54是少數升息的高股息ETF，雖然我沒有存00918，不過可以用00918大股東的視角去看待存股這件事，Grace的對帳單我放在第二

攀上魔速大成長！新市值009803半年衝含息報酬33.4％

市場震盪加劇後，許多人開始思考如何在盤整中維持成長、又不錯過反彈。而如果回到投資本質，大盤長期向上已是不變的方向，關鍵在於用合理價格鎖定高價值企業。因此近期盤整階段，能同時兼顧收益節奏與成長性的季配息

「會賺錢的0050」來了！網不買單酸「比不了」揭投資風險

臺灣指數公司推出「特選臺灣TOP50指數」，主打只納入連續四季獲利的市值前50大企業，被市場解讀為可能出現「會賺錢的0050」新挑戰者，PTT股板也掀起熱議。網友討論焦點集中在新指數是否真能長期勝過0050，以及背後是否只是為新ETF鋪路，不少人以「後照鏡選股」、「又要割存股族」調侃，氣氛兩極。

0050如果在台灣20年無法回歷史高點還能買？施昇輝：當然可以！

有人問我：「如果台灣未來也和大陸一樣，20年都無法回到歷史高點，現在還能買台灣50（0050）嗎？」 我說：「當然可以，不然你還有更好的投資標的嗎？」 我想他這樣問，是因為擔心買0050未來可能不

00918這季直接飛過00919頭上…針對性真的太強！柴鼠：是相當強勁的對手

股票型ETF 12月配息結果 00919繼續十趴亮燈 繼0056、00878都穩住之後，終於輪到百萬人氣的00919公佈配息，如先前預料這季複製貼上0.54元，以21.45的收盤價計算剛好低空飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。