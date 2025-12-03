攀上魔速大成長！新市值009803半年衝含息報酬33.4％

市場震盪加劇後，許多人開始思考如何在盤整中維持成長、又不錯過反彈。而如果回到投資本質，大盤長期向上已是不變的方向，關鍵在於用合理價格鎖定高價值企業。因此近期盤整階段，能同時兼顧收益節奏與成長性的季配息市值型ETF自然成為焦點。

保德信市值動能50（009803）在此背景下受到關注。不是押單一產業，而是從市值規模、獲利成長與股價動能三個面向，篩出台灣前50檔具代表性的強勢企業，用邏輯而非題材決定選股。

從掛牌至10/31，009803含息報酬率達33.4%，成績在市值型ETF裡算亮眼。本次配息公告後，年化配息率達7%，屬於不壓縮成長性的合理水準。因為它的目的不是「把息拉高」，而是用季配息提供更規律的現金流，讓投資人在震盪期也能有一定的回補節奏。

同屬季配息如FT臺灣Smart（00905）年化5.97%、富邦旗艦50（009802）年化3.93%，而009803除了配息水準具吸引力，上次僅5天即完成填息，也代表其選股邏輯優秀。快速填息背後，是市值、動能、成長與合理配息四項因素一起發揮效果，股價動能強、產業位置對，自然比較容易回到除息前水準。

至於元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）兩檔市值ETF，採半年配息，現金流節奏與季配不同，也比較不適合作為配息頻率的比較組。就是現金流頻率較低；009803則透過季配息讓「現金流＋資本成長」能同時存在，不需二選一。季配也自然相對能夠分散總配息金額，不易踩到二代健保補充保費的門檻（需單筆配息超過2萬元才會被課），對多頭部位或持續加碼者來說，有助於整體稅負安排。

分股配置009803以台積電、鴻海、聯發科為核心，搭配富邦金、國泰金等金融股，以及航運與傳產企業，讓科技動能與非電子業的穩健形成互補。每半年固定汰弱留強，能跟著市場輪動調整，這點在盤整期尤其重要。

009803亮點不只在配息率，是透過市值、成長、動能與季配息把「強勢標的＋穩定現金流」整合成一套邏輯。對希望兼顧現金流與成長動能的投資人來說，它已成為盤整時期最值得比較的市值型ETF之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。