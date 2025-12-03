「會賺錢的0050」來了！網不買單酸「比不了」揭投資風險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

臺灣指數公司推出「特選臺灣TOP50指數」，主打只納入連續四季獲利的市值前50大企業，被市場解讀為可能出現「會賺錢的0050」新挑戰者，PTT股板也掀起熱議。網友討論焦點集中在新指數是否真能長期勝過0050，以及背後是否只是為新ETF鋪路，不少人以「後照鏡選股」、「又要割存股族」調侃，氣氛兩極。

根據媒體報導，特選臺灣TOP50指數從所有上市公司中先篩選流動性，再要求成分股「連續四季稅後盈餘大於零」，最後依自由流通市值加權選出50檔，並於每年2、5、8、11月定期審核。臺灣指數公司回測顯示，近五年（2020年9月至2025年9月）累積報酬率達159.44%，高於加權指數的143.19%，2024年殖利率4.03%也優於大盤。最新前十大成分股涵蓋台達電、鴻海、台積電、聯發科、智邦等大型權值與AI、金融族群，顯示指數偏向獲利穩定與市值龍頭的配置。

一名網友在PTT發文並表示，直接拿新指數與0050相比並不完全公平，因為0050是ETF、追蹤的是臺灣50指數，而特選臺灣TOP50是全新指數，未來若有ETF跟追蹤才有可比性。原PO也提出疑問，即便加入更嚴格的獲利門檻，追蹤新指數的ETF是否一定能更賺仍待觀察，並以00692追蹤公司治理100指數但未明顯勝過0050為例，詢問指數派網友看法。

多數網友對「會賺錢」標語不買單，認為0050本身成分多數也有獲利，「說得好像0050不會賺錢一樣」，質疑新指數只是包裝概念授權、讓投信再發新ETF「分杯羹」。也有人指出連四季獲利條件充其量提升成分「安全性」，未必提高報酬，甚至可能因為偏向成熟大公司而錯過「虧轉盈爆噴」的成長段，直言「台股越爛越噴，會賺錢的不一定會漲」。

另有不同意見提醒，獲利門檻可能造成追高與換股風險，若盈轉虧要被剔除，可能賣在低點、錯失反彈；也有人從制度面與商品面延伸，認為台股指數與ETF數量已過多，重點應回到費用率與追蹤效率，若新ETF內扣不具優勢就難以撼動0050。整體而言，市場對新指數的回測成績有興趣，但對其長期可否超越既有市值型ETF，仍以觀望與懷疑為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

0050如果在台灣20年無法回歷史高點還能買？施昇輝：當然可以！

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

00918於4月股災低點重壓超過3000張…獲利近1400萬！低點滿手、存股靠反人性與紀律

大華優利高填息30（00918）日前公告配息0.56，上一季配發0.54是少數升息的高股息ETF，雖然我沒有存00918，不過可以用00918大股東的視角去看待存股這件事，Grace的對帳單我放在第二

攀上魔速大成長！新市值009803半年衝含息報酬33.4％

市場震盪加劇後，許多人開始思考如何在盤整中維持成長、又不錯過反彈。而如果回到投資本質，大盤長期向上已是不變的方向，關鍵在於用合理價格鎖定高價值企業。因此近期盤整階段，能同時兼顧收益節奏與成長性的季配息

0050如果在台灣20年無法回歷史高點還能買？施昇輝：當然可以！

有人問我：「如果台灣未來也和大陸一樣，20年都無法回到歷史高點，現在還能買台灣50（0050）嗎？」 我說：「當然可以，不然你還有更好的投資標的嗎？」 我想他這樣問，是因為擔心買0050未來可能不

00918這季直接飛過00919頭上…針對性真的太強！柴鼠：是相當強勁的對手

股票型ETF 12月配息結果 00919繼續十趴亮燈 繼0056、00878都穩住之後，終於輪到百萬人氣的00919公佈配息，如先前預料這季複製貼上0.54元，以21.45的收盤價計算剛好低空飛

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

元大台灣50（0050）近期回檔，引發社群投資人焦慮。有網友在校園論壇發文直問「0050怎麼一直跌」，表示自己近期帳面虧損、希望一年後能衝上70元以上；貼文下方留言迅速湧入，討論焦點集中在這波下跌是否只是短期震盪、長期定存型投資該如何面對回檔壓力。

