大盤反彈回神、百億市值ETF齊揚 低碳策略00923表現佳

市場先前擔憂AI泡沫化，令部分資金選擇獲利了結，大盤於11月初創高後回檔整理，不過在Google最新發布的Gemini 3表現亮眼，意味算力需求將持續增長，重燃市場對於AI概念股的信心，再加上市場聯準會12月降息預期再度升高，進而激勵台股反彈。

法人表示，受惠AI商機爆發，台股第3季財報繳出史上最佳成績。後市來看，在經濟保有韌性、聯準會降息趨勢未變，台股技術指標翻多等利多加持下，以及全球AI需求成長依舊強勁，身為關鍵供應鏈成員台灣AI龍頭企業可望持續受惠於來自國際科技巨頭的訂單，料台股有望延續有基之彈，也建議投資人不妨透過台股市值型ETF來掌握行情。

其中，群益台ESG低碳50（00923）近周漲2.7%，其中台積電（2330）持有比重近四成，屬於市場熱議的高含積量ETF成員；綜觀其持股，整體來看在各AI龍頭股的配置比重加總接近八成，意味00923能更全面的掌握AI多頭的增長潛力，是投資人想參與由AI所驅動的台股成長行情時，可多加善用的工具。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，但仍可看出資金還是持續圍繞AI題材打轉。後市來看，鑒於台灣基本面仍穩健有撐，AI長期發展趨勢不變，台廠又於當中作為最重要的供應商，可望持續吸引資金目光。

此外，隨著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

