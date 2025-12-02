快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

大盤反彈回神、百億市值ETF齊揚 低碳策略00923表現佳

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場先前擔憂AI泡沫化，令部分資金選擇獲利了結，大盤於11月初創高後回檔整理，不過在Google最新發布的Gemini 3表現亮眼，意味算力需求將持續增長，重燃市場對於AI概念股的信心，再加上市場聯準會12月降息預期再度升高，進而激勵台股反彈。

法人表示，受惠AI商機爆發，台股第3季財報繳出史上最佳成績。後市來看，在經濟保有韌性、聯準會降息趨勢未變，台股技術指標翻多等利多加持下，以及全球AI需求成長依舊強勁，身為關鍵供應鏈成員台灣AI龍頭企業可望持續受惠於來自國際科技巨頭的訂單，料台股有望延續有基之彈，也建議投資人不妨透過台股市值型ETF來掌握行情。

其中，群益台ESG低碳50（00923）近周漲2.7%，其中台積電（2330）持有比重近四成，屬於市場熱議的高含積量ETF成員；綜觀其持股，整體來看在各AI龍頭股的配置比重加總接近八成，意味00923能更全面的掌握AI多頭的增長潛力，是投資人想參與由AI所驅動的台股成長行情時，可多加善用的工具。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，但仍可看出資金還是持續圍繞AI題材打轉。後市來看，鑒於台灣基本面仍穩健有撐，AI長期發展趨勢不變，台廠又於當中作為最重要的供應商，可望持續吸引資金目光。

此外，隨著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00923群益台灣ESG低碳50

延伸閱讀

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

台股反彈 盤中最高上漲399點至27,741點收復月線 法人：可聚焦傳產股

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

相關新聞

0050如果在台灣20年無法回歷史高點還能買？施昇輝：當然可以！

有人問我：「如果台灣未來也和大陸一樣，20年都無法回到歷史高點，現在還能買台灣50（0050）嗎？」 我說：「當然可以，不然你還有更好的投資標的嗎？」 我想他這樣問，是因為擔心買0050未來可能不

00918這季直接飛過00919頭上…針對性真的太強！柴鼠：是相當強勁的對手

股票型ETF 12月配息結果 00919繼續十趴亮燈 繼0056、00878都穩住之後，終於輪到百萬人氣的00919公佈配息，如先前預料這季複製貼上0.54元，以21.45的收盤價計算剛好低空飛

00919配息0.54！杉本指「很不錯」：年化達10.1%、成本120萬每月多1萬

00919公佈2025年第四次配息！為0.54元現金股利，杉本認為很不錯喔。 過去ETF成分股大漲的時代已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，杉本認為能夠維持比率比大調整好，雖然年化殖利率不比以往，但這樣才能應付未來多變的趨勢。 這一季杉本也覺得配得蠻不錯，恭喜有買入00919的小本們。想要參與除息，可以參考以下資訊：

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

元大台灣50（0050）近期回檔，引發社群投資人焦慮。有網友在校園論壇發文直問「0050怎麼一直跌」，表示自己近期帳面虧損、希望一年後能衝上70元以上；貼文下方留言迅速湧入，討論焦點集中在這波下跌是否只是短期震盪、長期定存型投資該如何面對回檔壓力。

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！ 昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。 今天我最愛的PCB也慢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。