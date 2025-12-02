專家列出 定期定額投資00981A的三大理由

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主動式ETF元年誕生的主動統一台股增長（00981A），半年飆漲超過六成。專家表示，統一00981A能抓住無法入列老牌ETF的成長潛力股，具備超越大盤的潛在能力，但因主動式ETF波動較大，建議可以定期定額長期存股，平滑波動度，抓住台股長期成長契機。

投資專家列出00981A可定期定額三大理由：

1. 專業經理人主動選股、靈活捕捉市場機會

與被動追蹤指數的ETF不同，00981A由統一投信經驗豐富的投研團隊操盤，基金經理人陳釧瑤擁有超過17年專業投資研究經驗。團隊能根據市場變化、產業趨勢和公司基本面，靈活調整持股配置，追求超越大盤的超額報酬。00981A上市半年以來也確實以績效說話。此外，陳釧瑤於2022年3月1日正式接掌管理統一奔騰基金，截至12月1日，操作45個月期間，資本是統一奔騰創造167.46%的驚人報酬，而同期大盤僅上漲54.9%，這意味著陳釧瑤具備極強的創造超額報酬能力。

2. 聚焦成長股與創新企業、掌握科技浪潮

00981A以「大型、創新、成長」為核心選股邏輯，鎖定台股市值前300大企業作為選股池，至少60%配置於大型股，並精選具創新力、高成長性與獲利潛力的企業。

目前成分股高達90%集中在電子產業，包括半導體、AI硬體、機器人、低軌衛星等長線題材，前十大持股涵蓋台積電（2330）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、台光電（2383）、金像電（2368）等科技龍頭。在AI持續驅動科技產業發展的趨勢下，00981A能抓住無法入列老牌ETF的成長潛力股，充分參與台灣AI供應鏈的成長紅利。

3. 定期定額平滑波動 適合長期累積

主動式ETF的價值在於長期超越大盤，而非短期價差交易。尤其台股震盪劇烈，投資人很難精準判斷進出場時機，且主動式ETF的高成長特性，一旦貿然離場，可能因股價持續上漲，難以再用原本價格買回，錯失後續漲幅。而且短進轉出頻繁買賣，也會增加交易費用。因此，主動式ETF適合定期定額投資，可以有效平滑市場波動，降低追高風險，長期下來更能發揮複利效果。

專家表示，整體來說，投資工具沒有誰取代誰的問題，對追求超額報酬、願意承受較高波動的投資人來說，統一00981A適合作為投資組合的成長核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

