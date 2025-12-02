0050如果在台灣20年無法回歷史高點還能買？施昇輝：當然可以！
有人問我：「如果台灣未來也和大陸一樣，20年都無法回到歷史高點，現在還能買台灣50（0050）嗎？」
我說：「當然可以，不然你還有更好的投資標的嗎？」
我想他這樣問，是因為擔心買0050未來可能不會再有這麼高的報酬率。我一再提醒大家，買0050不是在追求「報酬率」，而應該是在追求「複製大盤績效」（即使大盤跌，也不會跌得比大盤多）
如果你擔心台股未來一路往下或盤整，而不買0050，那如果你擔心的都沒發生，不就錯過獲利的機會嗎？
買0050，就是不用再擔心「如果」。
那麼，如果台股未來一路往下或盤整，除了0050以外，也可以買0056嗎？
當然也可以。
◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
