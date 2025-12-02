00918這季直接飛過00919頭上…針對性真的太強！柴鼠：是相當強勁的對手

股票型ETF 12月配息結果 00919繼續十趴亮燈

繼0056、00878都穩住之後，終於輪到百萬人氣的00919公佈配息，如先前預料這季複製貼上0.54元，以21.45的收盤價計算剛好低空飛過10%亮燈，今年四季配息合計2.52元，實際年化高達11.75%，在2024~2025這一波降息潮的衝擊之下，00919還能維持雙位數的暴力年化也是相當不容易。

和00919拚最凶的大華00918，9月一下降太猛掉了紅燈，這一季逆勢調高到0.565元，以今天的收盤價計算剛好也越過10%重新亮燈，而且是以0.01%的差距飛過00919頭上（這針對性真的太強了），所以00918全年實際年化也超過11%，在死亡C組的配息實力幾乎跟00919不相上下了，是相當強勁的對手（00918目前規模793億）

另外要注意的是已經連續13次0.1元的00900，這個月出乎意料縮水25%，下調到0.075元，暴力年化瞬間跌破7%，月配最強的寶座拱手讓人，撐不到最後一個月有點可惜啊。一樣是月配組，中信的00934已經連續四個月升息，目前暴力年化已經拉高到7.7%，而且是月配組裡面目前少數有站上發行價的ETF。

繼上個月00891半導體開出12%之後，本月配息冠軍的又是中信的主題型ETF：00896綠能電動車，今年00896可以說是非常積極在配息，在連續2季0.4元之後，這一季一次升息50%拉高到0.6元，暴力年化衝到今年最高12.43%，全年配息達到9.58%，沒想到產業主題型ETF的配息竟然超越一票高股息，可以說是今年的另一大奇景。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。