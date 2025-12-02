快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

全台首檔「技術分析」ETF 00982T動態調控掌握台股動能與美債防禦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

市場快速變化的時代，僵化、固定的資產配置已難以應對波動。兆豐投信將於12月8日將展開募集全新ETF—兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）。這是全台首檔將「技術分析」寫入指數規則的動態平衡ETF，開創台灣ETF市場的「智慧投資」新局。00982T連結由臺灣指數公司與彭博指數公司雙核心編製的指數，透過技術指標主動判讀市場多空，打破一般固定比例，為投資人打造進可攻、退可守的靈活策略。

兆豐投信指出，平衡型基金或ETF多採「固定比例」（如股七債三），往往在股市大跌時反應不及。00982T的最大創新，在於導入了「動態調整」機制，首創「技術分析」決策機制，讓ETF變聰明了。該ETF運用「特選臺灣動能趨勢指數」的200日移動平均線作為多空判讀依據，多頭時，增加股票權重，擁抱AI與半導體成長；空頭時，大部位切換至美國公債，發揮防禦功能。透過這種「動態調整」機制，00982T力求能在波動市場中協助投資人掌握節奏，解決股債配置固定不變的難題。

展望後市，兆豐投信分析，台股在AI、半導體與內需消費題材帶動下長線看好，但短線震盪加劇；而美國公債在降息循環下，具備良好的防禦與資本利得空間。00982T鎖定「台股AI+美國公債」，透過這兩大強勢資產，並運用技術分析機制進行台股美債依不同情境動態調整，特別適合想參與台股成長，又想要分散風險的投資人。

00982T為兆豐投信第八檔力作，完善多元資產版圖。目前兆豐投信旗下已發行七檔ETF，涵蓋藍籌、半導體、高股息及美債等領域。00982T作為第八檔產品，不僅延續了兆豐投信在多元資產布局的優勢，更將「主動式管理的智慧」融入「被動式ETF的機制」中。

00982T預計於12月8日至12月11日展開募集，發行價格新臺幣10元，一張一萬元。對於小資族或退休族群而言，這是一檔可依不同情境，自動化台股美債動態調整、兼顧成長與防禦的資產配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 ETF 兆豐

延伸閱讀

台股收復5日線 前十大漲點貢獻公司中僅南亞1檔傳產股

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

相關新聞

00919配息0.54！杉本指「很不錯」：年化達10.1%、成本120萬每月多1萬

00919公佈2025年第四次配息！為0.54元現金股利，杉本認為很不錯喔。 過去ETF成分股大漲的時代已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，杉本認為能夠維持比率比大調整好，雖然年化殖利率不比以往，但這樣才能應付未來多變的趨勢。 這一季杉本也覺得配得蠻不錯，恭喜有買入00919的小本們。想要參與除息，可以參考以下資訊：

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

元大台灣50（0050）近期回檔，引發社群投資人焦慮。有網友在校園論壇發文直問「0050怎麼一直跌」，表示自己近期帳面虧損、希望一年後能衝上70元以上；貼文下方留言迅速湧入，討論焦點集中在這波下跌是否只是短期震盪、長期定存型投資該如何面對回檔壓力。

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！ 昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。 今天我最愛的PCB也慢

20歲月投5000能存千萬…若60歲才開始要拉高至6萬！定期定額00922參與台股大盤

隨著ETF在台灣市場愈發普及，《大樹下學投資》本次邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁（Steven）與主持人小余兒，一同解析投信投顧公會最新公布的「2024台灣民眾共同基金投資調查」，帶觀眾全面了

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。