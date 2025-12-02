這檔綠能與電動車概念 ETF 配息0.6元 年化配息率逾12%居冠

台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF－中信綠能及電動車（00896）公告第一階段分配評價結果，本次擬配息0.6元，一舉較前次配息的0.4元大增50%。以12月1日收盤價19.31元計算，當期殖利率達3.1%，年化配息率高達12.4%，成為12月已公布除息ETF中的配息率冠軍。另以全年度配息來看，也有9.6%的高水準，表現不輸高股息ETF。

受配息大增激勵，00896於2日盤中漲幅逾1%，成交量也較前一日翻倍。00896經理人張苡琤表示，00896成分股受惠AI驅動電網升級與重電強勁動能。當前市場核心動能聚焦於AI應用爆發帶動的龐大電力需求，台灣電網韌性計畫的5,645億元投資，結合美國輸配電系統的汰舊換新需求，為國內重電廠商創造了至少五年以上的長期穩定商機，尤其變壓器供不應求的全球趨勢，有利於國內廠商開拓美國市場。

此外，數據中心因AI功耗將在2030年達到160%的增幅，直接推升對高效電源模組與儲能設備的剛性需求。因此，中期布局應緊抓受惠於AI帶動的電源模組、儲能族群，並關注重電設備及具備數據中心整合商機的領先廠商，AI需求驅動力正成為推動綠能與電網相關成分股股價向上提升的關鍵力量。

另一方面，張苡琤指出，雖然全球電動車市場增速在2026年因中美政策刺激縮減預期將放緩至14%，但其結構性成長趨勢並未改變。投資人的視野已從單純的電動車銷售轉向自駕技術的發展，此領域正迎來技術爆發期與法規鬆綁，自駕L2+到L5的滲透率，預計將從2025年的10%增加至2030年的40%。

張苡琤表示，00896透過布局具備技術優勢的電子、半導體及電源模組廠商，能有效捕捉自駕技術爆發帶來的換代紅利，將持續作為核心成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。