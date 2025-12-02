00919配息0.54！杉本指「很不錯」：年化達10.1%、成本120萬每月多1萬

快訊

00919公佈2025年第四次配息！為0.54元現金股利，杉本認為很不錯喔。

過去ETF成分股大漲的時代已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，杉本認為能夠維持比率比大調整好，雖然年化殖利率不比以往，但這樣才能應付未來多變的趨勢。

這一季杉本也覺得配得蠻不錯，恭喜有買入00919的小本們。想要參與除息，可以參考以下資訊：

1. 最後買進日為12月15日

2. 除息日 : 12月16日

3. 配息日 : 01月13日 (2026年)

以目前股價21.45元，年化殖利率達10.1%，整體殖利率其實蠻不錯。

以每季配息0.54元計算，想要每月加薪1萬元，共需買入56張00919，成本約為120.2萬元。

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！ 昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。 今天我最愛的PCB也慢

20歲月投5000能存千萬…若60歲才開始要拉高至6萬！定期定額00922參與台股大盤

隨著ETF在台灣市場愈發普及，《大樹下學投資》本次邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁（Steven）與主持人小余兒，一同解析投信投顧公會最新公布的「2024台灣民眾共同基金投資調查」，帶觀眾全面了

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

主動式台股ETF受益人42.9萬人創高 00982A月增5.1萬奪人氣王

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數...

