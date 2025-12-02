00919配息0.54！杉本指「很不錯」：年化達10.1%、成本120萬每月多1萬
00919公佈2025年第四次配息！為0.54元現金股利，杉本認為很不錯喔。
過去ETF成分股大漲的時代已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，杉本認為能夠維持比率比大調整好，雖然年化殖利率不比以往，但這樣才能應付未來多變的趨勢。
這一季杉本也覺得配得蠻不錯，恭喜有買入00919的小本們。想要參與除息，可以參考以下資訊：
1. 最後買進日為12月15日
2. 除息日 : 12月16日
3. 配息日 : 01月13日 (2026年)
以目前股價21.45元，年化殖利率達10.1%，整體殖利率其實蠻不錯。
以每季配息0.54元計算，想要每月加薪1萬元，共需買入56張00919，成本約為120.2萬元。
