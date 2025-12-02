00926再配6% 今起暫停初級市場申購

凱基全球菁英55（00926）年度配息出爐，根據凱基投信1日公告，每受益權單位擬配發1.47元，以1日收盤價24.38元換算，年度配息率為6.02%，除息日為12月16日、領息日為2026年1月13日，此次參與除息的最後買進日為12月15日。投資人需留意，2日起至15日為止，暫停受理初級市場申購申請，在初級市場進出時需留意合理折溢價。

凱基全球菁英55為年配，2023年配0.23元，換算配息率1.36%；2024年配出1.5元，換算配息率6.18%；2025年再度開出上看6%的配息表現。

凱基投信1日也公告，為保障既有受益人之權益，避免除息交易日因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，自12月2日起至12月15日為止，暫停受理初級市場申購申請。

在此期間，投資人雖無法於初級市場申購，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進受益憑證，惟受市場交易影響，市價相對於淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

凱基全球菁英55研究團隊表示，AI泡沫疑慮導致市場近期一波修正，不過隨著美國聯準會12月降息機率升溫，全球股債市行情同步回神，整體債券基金淨流入延續前四周的170億美元以上高水位，S&P 500科技類股近12個月本益比雖超過30倍，但近12個月淨利率也逐步攀高逾20%，顯示AI族群具備基本面支撐，雖然目前AI股評價偏高，但比起網通泡沫時期，AI題材離泡沫應尚遠。

惟隨著美國聯準會即將換人掌舵，降息政策勢必出現變化，帶動近期產業輪動快速，估值偏高的科技類股相對承壓，今年以來表現佳的其他相對低基期族群，例如通訊服務、公用事業、原物料產業，在資金加速輪動下，也有機會獲得資金青睞，建議透過配置全產業的全球型ETF布局，既可掌握產業輪動機會，搭配加碼強勢產業、減碼弱勢產業的動能加減碼策略，更能放大強勢產業成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。