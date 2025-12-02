昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！

昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。

今天我最愛的PCB也慢慢回魂，我認為我還是看好我一直看好的那些股票完全不用擔心，尖點今天漲的不多反倒是介入點。

台達電和奇鋐今天也都有表現，台達電已經快要逼近一千，真的是穩定又優質的股票。

昨天蘋果創下歷史新高，00757今天也大漲；我認為美股現在也沒有什麼太明顯的陰影，00757也會持續加碼，買進00757可以享受美股的漲幅真的很棒。

目前方向是多方，安心做多即可。

