聽新聞
0:00 / 0:00
昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒
台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！
昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。
今天我最愛的PCB也慢慢回魂，我認為我還是看好我一直看好的那些股票完全不用擔心，尖點今天漲的不多反倒是介入點。
台達電和奇鋐今天也都有表現，台達電已經快要逼近一千，真的是穩定又優質的股票。
昨天蘋果創下歷史新高，00757今天也大漲；我認為美股現在也沒有什麼太明顯的陰影，00757也會持續加碼，買進00757可以享受美股的漲幅真的很棒。
目前方向是多方，安心做多即可。
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言