快訊

職籃球星高國豪「私約二嫂」風波未止 與兩兄在餐廳外互毆影片流出

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」貪汙判決有罪 法務部：將推動修法

00981D迎首次配息0.08元 掛牌以來收益率亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
聯準會近2次降息循環非投等債相較於美債與投等債表現。資料來源：Bloomberg、資料日期：2025/9
聯準會近2次降息循環非投等債相較於美債與投等債表現。資料來源：Bloomberg、資料日期：2025/9

聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，加深年底降息預期。中國信託投信表示，此時適逢溫和漸進降息循環，輔以經濟「軟著陸」的總經環境，通常會是非投等債的「黃金劇本」。而11月那斯達克指數月線終止連七紅，近期轉趨震盪，投資人可望轉向受惠降息利多且具有債息收益的非投等債。建議投資人可以定額定額方式投資非投等債ETF，在領相對高息的同時，藉由分散價格、信用及匯率風險，有效控制投資成本。

台股首檔主動式非投等債ETF-主動中信非投等債（00981D）1日公告第一階段分配評價結果，預計配發0.08元，現金收益分配除息日為12月 16日，12月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為明年1月13日。若以12月1日收盤價10.6元計算，年化配息率逾9%，成為市面非投等債ETF配息率冠軍。

00981D經理人陳昱彰表示，美國經濟成功軟著陸，主要有兩個條件，首先式聯準會持續降息；其次是除AI產業外，其餘產業衰退幅度受控。陳昱彰說，以九月份點陣圖來看，目前官方預測未來2至3年經濟成長率儘管低於2%，但基本上仍維持1.5~2%的正成長，因此預期12月份點陣圖預測不會有太大改變。明年2026年預估有2碼以上的降息空間，基準利率可望回到3%的中性水準。

陳昱彰進一步指出，從FOMC每次開會僅降一碼，而非先前降息循環的猛爆式降息，可以得知美國勞動市場不至於大幅惡化。另外失業率9月份4.4%雖高於預期，但基本上是勞動參與率上升影響，今年失業率4.5%之後逐年往下，顯示就業市場風險相對可控。

陳昱彰認為，在「降息+軟著陸」的環境下，恰好是投資非投等債的良機。觀察今年以來非投等債券各信評表現，BB級約8%以上報酬，B級約7%，CCC級以下僅5.5%。此數據背後隱含市場對未來景氣保持審慎的投資態度。所以中國信託投信的投資團隊盡可能挑選提高收益下兼顧信用風險可控的標的，以信評BB的債券為主，追求穩健息收；並以信評B的債券為輔，進可攻退可守。

觀察00981D掛牌以來表現，投組收益率穩定高出非投等債指數約1%，創造相對較佳的績效，差異在於來自經理人主動管理。陳昱彰表示，債券有一個特性，在相同信評下，不同產業、發行人、年期及償付順位上的選擇，會讓收益率有極大差異，因此更仰賴專業經理人與分析團隊的努力。如同先前分析，美國經濟接下來兩到三年可望延續「金髮女孩經濟」，也就是溫和成長的走勢，因此00981D操作策略基本上會以穩定息收為主，但若評估可能未來景氣逆風機率提高，包括投組信用風險、存續期間調整，及相關避險工具使用，都會主動調整，以降波動，減少投資人損失為首要目的。

中國信託投信表示，基於非投等債違約率僅小幅波動，及聯準會緩步降息讓經濟體軟著陸，對於非投等債券明年表現仍是審慎樂觀。但會持續根據最新市況進行滾動式調整。這也是主動型債券ETF具備優勢之處，值得追求穩健收益的投資人做為資產配置一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 債券ETF

延伸閱讀

存00919激情至平淡的心路歷程…原因非降息！真星華：從築夢者轉變成執行者

三助力推升銅價走升 銅精礦價格創高、加工費用續偏低及美元降息預期

00915年終除息0.35元出爐！全年殖利率5.5％…PTT討論兩極

川普：選定Fed下任主席 熱門人選哈塞特讚揚市場反應正面

相關新聞

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！ 昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。 今天我最愛的PCB也慢

20歲月投5000能存千萬…若60歲才開始要拉高至6萬！定期定額00922參與台股大盤

隨著ETF在台灣市場愈發普及，《大樹下學投資》本次邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁（Steven）與主持人小余兒，一同解析投信投顧公會最新公布的「2024台灣民眾共同基金投資調查」，帶觀眾全面了

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

存00919激情至平淡的心路歷程…原因非降息！真星華：從築夢者轉變成執行者

＊原文發文時間為12月1日 買進500股0056：存股心境的轉折 從「算股利做美夢」到「領息如喝水」 當豐收變成日常：00919配息的「無感」悖論 今天00919公佈最新配息每股0.54

00919持有63張本季領息34,020！存股哥：機會與財富始終留給耐心等待的人

＊原文發文時間為12月1日 00919公告本季配息持平配發0.54，以今天收盤價21.45計算，單季殖利率2.5%，年化預估殖利率仍達到10%。目前收益平準金0.96、資本平準金5.5，可分配金額仍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。