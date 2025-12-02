股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。

財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

三檔高股息ETF今年普遍降息 00713縮幅最大但配息存量最充足

知美指出，今年季配息的三檔主流ETF「0056、00878、00713」，都出現配息減少的情況。其中，0056最大縮幅為19.07%，00878為20%，而00713縮幅高達44.29%，是三檔中調整最大的。

不過若觀察投信官網公開的收益平準金及資本損益平準金，可看到00713仍具有能支撐約25季配息的能力，遠多於0056能支撐的11季。

換言之，00713降低配息並非因為能力不足，而是調降後更容易達到填息，反而更符合長期領息目的。知美提醒，殖利率高低不等於好壞，真正重要的是是否能長期穩定填息。

12月配息多少合理？合理範圍落在0.78至1.133元

外界最關心的焦點，是00713即將公布的12月配息是否會再度下修。知美以今年的縮水幅度推算，認為合理的配息區間落在0.78至1.133元之間。

如果配息落在此範圍即可視為正常，若超過1.133元則可視為優於預期的表現。知美強調，只要不再大幅減少，整體配息邏輯不會受到破壞。

配息下降屬於正常循環

面對高股息ETF配息下滑，知美以上班族分紅做比喻。公司獲利好時紅利自然提高，若獲利下滑，分紅變少也屬正常。

ETF持有一籃子企業，本就會受到市場景氣循環影響，因此配息本該有高有低。遇到配息下降，投資人有兩條路徑：接受波動、跟著企業獲利變動，或選擇換到報酬更高的ETF，沒有必要委屈自己。

對於追求穩定現金流的退休族，她建議採取股債雙配置。債券息源與企業獲利無關，自身波動更低，可補足高股息ETF配息不穩定的缺點。

配息回到2023年水準並不糟

雖然今年00713配息下修，但若從2023至2025年的配息軌跡觀察，2024年曾大幅增加超過70%，而2025年前三季平均配息僅下降17%，並非全面性衰退。

若以最新一季配息與目前股價估算，想月領一萬元，需持有約38.46張，投入約191萬元；月領三萬元則需115.38張，約需575萬元資金。

00919與00713怎麼選？

知美點出觀眾最常問的問題：3、6、9、12月到底選00919還是00713？他指出，若看好多頭、追求高殖利率，00919更適合；若擔心台股在高檔、偏好低波動策略，則00713更符合需求。

00713目前股價落在年化殖利率6至7%的合理區間內，對焦慮型投資人相對友善。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。