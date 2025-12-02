快訊

職籃球星高國豪「私約二嫂」風波未止 與兩兄在餐廳外互毆影片流出

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」貪汙判決有罪 法務部：將推動修法

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00713配息近乎腰斬，引發不少投資人擔憂。台股示意圖／聯合報系資料照片
00713配息近乎腰斬，引發不少投資人擔憂。台股示意圖／聯合報系資料照片

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。

財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

三檔高股息ETF今年普遍降息 00713縮幅最大但配息存量最充足

知美指出，今年季配息的三檔主流ETF「0056、00878、00713」，都出現配息減少的情況。其中，0056最大縮幅為19.07%，00878為20%，而00713縮幅高達44.29%，是三檔中調整最大的。

不過若觀察投信官網公開的收益平準金及資本損益平準金，可看到00713仍具有能支撐約25季配息的能力，遠多於0056能支撐的11季。

換言之，00713降低配息並非因為能力不足，而是調降後更容易達到填息，反而更符合長期領息目的。知美提醒，殖利率高低不等於好壞，真正重要的是是否能長期穩定填息。

12月配息多少合理？合理範圍落在0.78至1.133元

外界最關心的焦點，是00713即將公布的12月配息是否會再度下修。知美以今年的縮水幅度推算，認為合理的配息區間落在0.78至1.133元之間。

如果配息落在此範圍即可視為正常，若超過1.133元則可視為優於預期的表現。知美強調，只要不再大幅減少，整體配息邏輯不會受到破壞。

配息下降屬於正常循環

面對高股息ETF配息下滑，知美以上班族分紅做比喻。公司獲利好時紅利自然提高，若獲利下滑，分紅變少也屬正常。

ETF持有一籃子企業，本就會受到市場景氣循環影響，因此配息本該有高有低。遇到配息下降，投資人有兩條路徑：接受波動、跟著企業獲利變動，或選擇換到報酬更高的ETF，沒有必要委屈自己。

對於追求穩定現金流的退休族，她建議採取股債雙配置。債券息源與企業獲利無關，自身波動更低，可補足高股息ETF配息不穩定的缺點。

配息回到2023年水準並不糟

雖然今年00713配息下修，但若從2023至2025年的配息軌跡觀察，2024年曾大幅增加超過70%，而2025年前三季平均配息僅下降17%，並非全面性衰退。

若以最新一季配息與目前股價估算，想月領一萬元，需持有約38.46張，投入約191萬元；月領三萬元則需115.38張，約需575萬元資金。

00919與00713怎麼選？

知美點出觀眾最常問的問題：3、6、9、12月到底選00919還是00713？他指出，若看好多頭、追求高殖利率，00919更適合；若擔心台股在高檔、偏好低波動策略，則00713更符合需求。

00713目前股價落在年化殖利率6至7%的合理區間內，對焦慮型投資人相對友善。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

知美Jimmy

追蹤

相關新聞

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！ 昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。 今天我最愛的PCB也慢

20歲月投5000能存千萬…若60歲才開始要拉高至6萬！定期定額00922參與台股大盤

隨著ETF在台灣市場愈發普及，《大樹下學投資》本次邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁（Steven）與主持人小余兒，一同解析投信投顧公會最新公布的「2024台灣民眾共同基金投資調查」，帶觀眾全面了

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

存00919激情至平淡的心路歷程…原因非降息！真星華：從築夢者轉變成執行者

＊原文發文時間為12月1日 買進500股0056：存股心境的轉折 從「算股利做美夢」到「領息如喝水」 當豐收變成日常：00919配息的「無感」悖論 今天00919公佈最新配息每股0.54

00919持有63張本季領息34,020！存股哥：機會與財富始終留給耐心等待的人

＊原文發文時間為12月1日 00919公告本季配息持平配發0.54，以今天收盤價21.45計算，單季殖利率2.5%，年化預估殖利率仍達到10%。目前收益平準金0.96、資本平準金5.5，可分配金額仍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。