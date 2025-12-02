20歲月投5000能存千萬…若60歲才開始要拉高至6萬！定期定額00922參與台股大盤

隨著ETF在台灣市場愈發普及，《大樹下學投資》本次邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁（Steven）與主持人小余兒，一同解析投信投顧公會最新公布的「2024台灣民眾共同基金投資調查」，帶觀眾全面了解台灣ETF的投資現況與世代差異。

從調查中可以看到ETF與股票仍是最主要的三大理財工具，而50歲以下族群普遍以ETF為首選，50歲以上族群則仍偏好個股。

這反映世代差異，年輕人喜歡ETF的原因有三點：

第一：風險分散 年輕投資人對股票有興趣，但不一定有時間研究個股，而ETF一次買進一籃子股票或債券，有助降低單一風險，對剛進場者相對友善。 第二：透明與成本低 被動型ETF追蹤指數，規則公開透明，費用率通常比共同基金低，證交稅也比股票少。長期下來成本優勢明顯，符合年輕世代重視成本效益的習慣。 第三：主題多元 過去想投資科技、AI或海外市場門檻較高，而現在透過ETF就能輕鬆參與。高股息ETF滿足需要現金流的族群，科技與AI題材ETF則滿足追求趨勢產業的族群，結合分散與精準佈局，成為方便的理財工具。

Steven指出，ETF已跨世代普及。利率走低、全球波動加劇，使ETF成為年輕人的基本理財配備，而年長族群也開始搭配ETF與原有股票做調整，ETF正逐漸成為市場共同語言。

接著談到投資人關心的問題：「定期定額每月應該扣多少？」

調查顯示最多落在5,000至20,000元。Steven認為這範圍相當合理，因為多數人以退休準備為目標，且有31.6%的民眾表示需要500至1000萬才安心退休。

他以60歲退休、目標1000萬為例，搭配6%報酬率，說明時間對定期定額影響極大：

20歲開始：每月5,079元

30歲開始：每月9,944元（幾乎變兩倍）

40歲開始：每月21,371元

50歲開始：每月近6萬元

他強調複利威力驚人，越早投資越輕鬆。以100萬投資30年為例，複利可達1745萬，單利僅400萬。

談到通膨，Steven表示通膨會侵蝕購買力，台灣近年房價、醫療與教育全面上升，若不投資，很可能會出現「名義上有錢，實際買不起東西」的情況。

以每年通膨2%為例：

10年後購買力剩81.7萬

20年後僅剩66.8萬（約6.7折）

若通膨3%：

20年後剩54.4萬（約5.5折）

因此許多人提早準備退休金。多數人認為退休後每月開銷落在3至5萬，若通膨持續，1000萬退休金其實非常保守。

最後主持人詢問「如何比較有效存到退休金」。Steven提出：

越早投資越好

但投資標的同樣重要

如果沒有時間研究個股或ETF類型，最簡單的方法是「定期定額台股大盤」。

例如：國泰台灣領袖50（00922）就是從台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的企業中挑出50檔，前十大包括台積電、鴻海、富邦金、中信金、國泰金等知名公司。

買一張0092，就像一次投資台灣市值50大領袖企業，其與大盤的相關係數達0.99，能直接跟著台灣經濟成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。