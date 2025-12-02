快訊

主動式台股ETF受益人42.9萬人創高 00982A月增5.1萬奪人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
五檔主動式台股ETF受益人11月增額排名。（資料來源：CMONEY、2025/11/28）
今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數達42萬9,346人，已連續第7周創下新高。11月單檔表現來看，挾帶著近9%年化配息率光環息利雙收的主動群益台灣強棒(00982A)受益人月增5.1萬人奪下最佳人氣王。

市場法人表示，主動式台股ETF儼然已成投資新潮流，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF即將募集，值得一提的是，其中群益00992A是唯一以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，發行價10元，投資人可多留意。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，短期台股面臨高價股獲利了結的賣壓以及長假的不確定性而進入整理的區間，然而參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，加上參考過去經驗，台股在短線帶量急跌後，往往隨後會出現一波V型反轉回升行情，因此，投資者不宜過度悲觀，反而可以逢低分批布局AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

