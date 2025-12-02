AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

與其糾結要不要賣台股 不如用海外ETF分散風險

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。

許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

台股漲贏美股不代表永遠贏 期望報酬恐已被「提前領用」

股添樂整理近年數據指出，過去估算股市長期報酬率，多以6～8％為合理區間，但從2019年至今，高達6個年度呈現上漲，而且多數年度漲幅動輒20～30％。

若拉長時間與美股標普500、納斯達克相比，從2021年到現在5年之中，有4年台股報酬率優於美股，甚至多數時間是贏過納斯達克指數，「台股這幾年的確是漲得比美股還兇」。

他提醒，市場多年維持在相對高估值水準，很可能意味著未來的期望報酬被「提前領用」，之後回到均值的空間就會變小。

尤其今年出口數據強勁，帶動企業獲利與股價表現，但明年開始基期墊高後，出口成長能否維持，仍存在變數。對擔心泡沫與修正風險的投資人而言，單壓台股，風險其實相當集中。

AI下一階段在軟體 真正的大贏家多數在美股

股添樂指出，這幾年台股受惠於AI浪潮，主要是站在「硬體基礎建設」的風口，包括晶片、生產設備、伺服器等環節，台廠扮演要角。但AI發展不會停在硬體，當大廠買完設備、訓練完模型，下一步一定是「變現」，也就是軟體應用、訂閱制服務、企業導入等層面。

從國際市場來看，Palantir、微軟、Meta等公司，已經透過AI導入明顯帶動營收與獲利成長，股價也反映這一點。

股添樂認為，2025年起往後幾年，很可能會是「AI進入軟體應用黃金年代」，而全球最具規模與競爭力的軟體公司，幾乎都集中在美股，因此若想參與AI在軟體端的長期紅利，布局海外是合理選擇。

台股高度集中台積電 用美股與全球ETF分散更安心

在風險結構方面，股添樂提醒，目前台積電在加權指數中的權重已突破4成，0050中單一持股台積電比重更來到約6成，前十大成分股佔比接近8成，「很多人以為自己買的是台股市場，其實買到的是放大版台積電」。

相較之下，納斯達克100、標普500 雖也有集中現象，但前十大成分股佔比與單一權值股權重仍較分散。

對於原本只買台股0050或高股息ETF的投資人，股添樂建議，可逐步將「新增資金」轉往海外市場，例如追蹤納斯達克100指數、在台掛牌的ETF00924、00971、009800，或追蹤標普500指數的00646等商品，作為分散風險的工具。

他提到，今年台幣在6、7月走強時，曾多次提醒觀眾留意這幾檔ETF，事後回頭看，不少檔的漲幅都優於原指數，兼具價差與匯差效應。

先從台灣掛牌美股ETF下手 用小資金練習海外布局

談到實際作法，股添樂分析，目前投資美股大致有三條路徑：開海外券商、透過付委託，或買台灣投信發行的美股ETF。

前兩種雖然內扣費用較低，但包含電匯成本、遺產稅議題、最低手續費與帳戶分散等現實問題，對一般投資人並不一定是最佳起點。

因此，他建議，若過去主要操作台股，現階段想開始練習海外布局，可以先從台灣掛牌的美股ETF入手，例如布局納斯達克的00924、00971、009800，或偏向大型價值股與廣泛市場的00646。

以小部位長期定期買進，既能降低匯率與市場時點壓力，又可逐步建立「台股＋美股／全球」的資產組合。

股添樂強調，對擔心AI泡沫、又不想完全離開市場的投資人而言，最實際的做法不是賣光持股，而是在維持核心台股部位的前提下，增加海外ETF的比重。

透過分散市場、產業與貨幣風險，既能降低單一市場修正帶來的壓力，也能持續參與全球成長機會。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。