存00919激情至平淡的心路歷程…原因非降息！真星華：從築夢者轉變成執行者

＊原文發文時間為12月1日

買進500股0056：存股心境的轉折 從「算股利做美夢」到「領息如喝水」

當豐收變成日常：00919配息的「無感」悖論

今天00919公佈最新配息每股0.54元，這意味著明年1月可以領到不錯的被動收入。

這本該是值得慶祝的豐收，過去我還曾開心地請人喝飲料，但這次的反應卻是：「呵呵，跟上次差不多。」心裡竟然沒有多少興奮感，一切都顯得習以為常，就像吃飯喝水一樣自然。

怎麼會這樣呢？那些未得到時充滿的美好夢想，成真後竟然只覺得「就這麼一回事」。原來，所有的激情都只存在於「未來」，一旦成為「現在」，新鮮感便快速歸零。

回首來時路：算股利做美夢的「多巴胺」憧憬

回想剛開始存股的日子，那是建倉金融股、00878以及00919的時期，那時，最大的樂趣就是「算股利做美夢」。

那是一種充滿多巴胺的過程（以下張數均為舉例）：

當手中只有10張時，會邊計算邊幻想湊滿50張時可以領多少 當真的累積到50張時，又開始憧憬著100張時的光景

每次買入都伴隨著對未來的強烈渴望，腦海中總是充滿著複利雪球滾大的畫面，「期待感」本身似乎比實際領到的錢更讓人快樂。

夢想成真後的代價：從激情到平淡的「SOP」化

後來真的達成100張，頭幾次領息確實非常開心，但隨著領息次數增加，那種興奮感逐漸消散，取而代之的是一種極致的平常感。

這種心態直接影響現在建倉0056的感受，幾乎找不回當初存00878或00919時的那種期待與悸動。

或許是因為0056在資產中的比例小，一眼就能望穿結果，少了驚喜；又或許是曾經歷兩大持股的洗禮，已經熟悉存股遊戲的攻略過程，0056只是相同玩法的「超短篇資料片」。現在的買進動作，不再完全是為了編織夢想，更像是執行一道例行性的SOP。

從築夢者到心如止水的執行者

「得到了以後，覺得就是這麼一回事」，這或許就是存股族必經的修煉：從熱血沸騰的築夢者，蛻變為心如止水的執行者。

雖然少了激情的火花，但這份「無感」與「平淡」，或許正是孫太常說「不看盤、等領息、做自己」之境界吧。存股之路走了六年，總算看見這扇境界大門，相信門後就是「最美好的投資」世界。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。