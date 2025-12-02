不畏AI泡沫傳言 看好科技股表現00987A將開募

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

儘管華爾街出現AI泡沫化疑慮，認為部分科技股估值過高，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥分析，目前有AI投資比重占美國GDP仍低、科技巨頭密集發行高等級公司債、本益比在合理範圍、科技股財務健全、CSP大廠持續上修資本支出等五大利多支撐AI成長動能，打破市場泡沫化的疑慮，台股AI供應鏈實質受惠。

魏永祥指出，就投資比重分析，2023年以來AI投資占美國GDP比重僅0.8％，尚遠低於歷史上的新興技術如鐵路、汽車、電力、資訊、電信（5G）等時期，顯示目前AI投資並未出現過熱狀態。另就現金流分析，美國大型CSP的資本支出佔營運現金的比例隨持續提升，引發市場擔憂，但甲骨文（Oracle）、Meta、Google等科技巨頭開始密集發行高等級公司債，加上美國壽險公司積極認購，可望為AI資料中心建設提供穩定的「彈藥」。

魏永祥表示，在財務結構上，目前美股科技股的淨利率高達25~30%，遠高於網路泡沫時期的10%水準，獲利能力大幅提升，現今科技股的每股營運現金流達120美元/股，也遠高於網路泡沫時期的10美元股，顯示企業財務健全，資本支出具備財務支撐。就成長趨勢分析，四大CSP擴大AI投資力道，估明年資本支出估再增兩成，皆可直接轉化為對台股AI供應鏈的強勁需求。

儘管AI熱潮推升美股科技股評價走高，但目前本益比在30~40倍，但仍遠低於2000年網路泡沫時期曾高達60~70倍的水準，目前仍是布局時機。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）於12月3日開募。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

