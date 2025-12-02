00919持有63張本季領息34,020！存股哥：機會與財富始終留給耐心等待的人

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00919本季持平配息0.54元，殖利率估約10％，收益與資本平準金仍相當充足。高股息ETF歷經一年下跌、爆量洗籌碼後，近期走勢回到盤整區間，市場情緒從悲觀轉向觀望，籌碼逐漸集中在長期投資者手上。記者余承翰／攝影
＊原文發文時間為12月1日

00919公告本季配息持平配發0.54，以今天收盤價21.45計算，單季殖利率2.5%，年化預估殖利率仍達到10%。目前收益平準金0.96、資本平準金5.5，可分配金額仍相當充足。

我持有63張，本季領息$34,020，加上00713、00929，下個月應該可以領$45,000左右，覺得這個金額還算滿意，算是2026年一個不錯的開局。

觀察除了00919之外的幾隻熱門高股息，像是00878、00713、0056，近半年的走勢大概都是盤整趨勢，配息也中止一年前開始的降息潮，穩健配發之外近一季也大多能填息，個人認為這是開始轉好的跡象。

時間拉回一年多前的七月，高股息從去年高點開始一路下跌，中間經歷好幾次單日千點爆跌、降息潮，到今年的對等關稅股災，在這半年中止跌勢開始盤整。

我認為其意義是市場從悲觀開始轉向觀望，浮額洗了一年多也差不多把不喜歡高股息、想賺資本利得、沒信心的籌碼都洗出場了，且主力也不再繼續拋售大量籌碼，代表籌碼都集中在願意長期持有的人手上。

外資、主力在觀望不是壞事，如果這些大戶看空的話，那股價應該是破底破底再破底才是，但目前呈現的是盤整走勢，就是這些大戶認為現在的價格是合理，市場才會讓股價一直維持在目前的價位區間。

來市場最重要的是要克制自己的情緒，很多時候是自己的大腦得了FOMO症候群（害怕錯過），看著自己的股票不漲因而產生焦慮，跑去追逐跟一開始完全不一樣的投資模式，等到資金重新輪動之後FOMO又會開始出現。

只要從技術面、籌碼面以及個人資產、現金流的成長來看，都可以直接消除FOMO的負面影響，所以就算目前高股息股價上不來我也一點都不擔心。我仍相信機會與財富始終留給耐心等待的人，時間會給你一個滿意的答案。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF

