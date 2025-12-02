台股ETF受益人連4紅創高逾1196.8萬人 周增18.9萬人續創單周最大增額

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF受益人年增排行前十名(資料來源：CMoney)
大盤高檔震盪，波動度相對個股低的台股ETF持續受投資人青睞。根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加18.9萬人，續創單周最大增額紀錄；統計總人數來到11，968，469人連續第四周創下歷史新高，2025年來已增加1,742,633人。

觀察台股ETF受益人今年來單檔表現，前三名分別是元大台灣50（0050）年增119.6萬人，元大高股息（0056）增加27.5萬人，群益台灣精選高息（00919）增加23萬人；今年市場新寵主動式台股ETF也有主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動野村臺灣優選（00980A）三檔上榜。整體來看，高息型吸引穩健型投資人，主動式與市值型吸引積極型的投資人，高息型、市值型、主動式三分天下。

群益投信台股ETF研究團隊表示，大盤高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。現階段值高檔震盪之際，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，以投資屬性互補來因應市場震盪類股輪動的行情。

主動群益台灣強棒 （00982A）經理人陳沅易指出，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。台股高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。投資策略建議採「核心持股+衝刺配置」：核心部位聚焦具長期競爭力、受益全球AI capex明確的高階供應鏈，如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源；衝刺型配置可關注供給緊俏的漲價族群，建議逢回分批布局而非追價。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

