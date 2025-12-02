快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

00915年終除息0.35元出爐！全年殖利率5.5％…PTT討論兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
00915公布年終配息0.35元、全年殖利率約5.5％，在PTT引發兩極討論。有人覺得績效不如預期，也有人強調不要被短期表現影響判斷，高股息ETF本就具輪動特性，需回到長期視角看待。記者余承翰／攝影
00915公布年終配息0.35元、全年殖利率約5.5％，在PTT引發兩極討論。有人覺得績效不如預期，也有人強調不要被短期表現影響判斷，高股息ETF本就具輪動特性，需回到長期視角看待。記者余承翰／攝影

凱基優選高股息30（00915）公布年終除息金額0.35元，引發市場關注。雖然今年全年殖利率落在約5.5％，但在PTT股板上，投資人的感受不盡相同，留言呈現明顯分歧，有人失望，也有人提醒要回到長期視角。

根據原文，00915本次除息訂於12月16日，最後買進日在12月15日，預計明年1月13日發放。本季配息0.35元為一年來最高，加上前三季的0.5元、0.21元、0.29元，今年累計配發1.35元。若以今年首次除息前收盤價24.5元計算，全年現金殖利率約為5.51％。原PO表示定期定額一年多仍為負報酬，對於今年股息表現感到落差，因此在PTT引起共鳴與討論。

部分網友認為，單一年度的績效不足以代表長期表現，提醒要避免情緒化決策。例如有人說「這就是近因偏誤啊 拿某一年報酬認為明年也可以」、也有人建議「乖買大盤不就好了」，認為投資應回到更長週期或更分散的策略。另有網友提到高股息族群本身具輪動特性，短期震盪並不代表產品失效。

另一派則以自身經驗指出近期績效不如預期，如「真滴有夠慘」、「我當初買一堆真的後悔莫及」、「信仰不到一年就崩塌0.0」。也有人認為去年強勢表現可能讓市場期待過高，留言如「之前一堆看回測以為可以年年10%的被騙進去」，反映部分投資人因定期定額未達報酬而產生落差感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 季配息 ETF

延伸閱讀

00918擁3千多張一年股息約莫800萬元！4月股災入場…原因曝光：喜歡錢進帳戶感覺

00919維持配息0.54元！股民感嘆「股價成長性有限」擬改抱00713

小資股民想賣00940！網曝真正問題勸：定期定額集中0050

如何一年內買00878、00919、0050、00929…等共115張？存股哥「4方法」曝光

相關新聞

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

存00919激情至平淡的心路歷程…原因非降息！真星華：從築夢者轉變成執行者

＊原文發文時間為12月1日 買進500股0056：存股心境的轉折 從「算股利做美夢」到「領息如喝水」 當豐收變成日常：00919配息的「無感」悖論 今天00919公佈最新配息每股0.54

00919持有63張本季領息34,020！存股哥：機會與財富始終留給耐心等待的人

＊原文發文時間為12月1日 00919公告本季配息持平配發0.54，以今天收盤價21.45計算，單季殖利率2.5%，年化預估殖利率仍達到10%。目前收益平準金0.96、資本平準金5.5，可分配金額仍

00918配息上調至0.565元！網讚今年表現算穩、高股息定位再被討論

00918雖歷經多位經理人交接，今年的相對表現仍算穩健。

00915年終除息0.35元出爐！全年殖利率5.5％…PTT討論兩極

凱基優選高股息30（00915）公布年終除息金額0.35元，引發市場關注。雖然今年全年殖利率落在約5.5％，但在PTT股板上，投資人的感受不盡相同，留言呈現明顯分歧，有人失望，也有人提醒要回到長期視角

如何一年內買00878、00919、0050、00929…等共115張？存股哥「4方法」曝光

昨天的文章提到我一年內買進共115張ETF，後來有個老鐵私訊我希望說明為什麼可以一年內買這麼多股票？其實達成每個階段或目標我都有寫文分享，這篇再大概統整一次給剛追蹤的新朋友看，簡略說明這一年的買進的資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。