00915年終除息0.35元出爐！全年殖利率5.5％…PTT討論兩極

凱基優選高股息30（00915）公布年終除息金額0.35元，引發市場關注。雖然今年全年殖利率落在約5.5％，但在PTT股板上，投資人的感受不盡相同，留言呈現明顯分歧，有人失望，也有人提醒要回到長期視角。

根據原文，00915本次除息訂於12月16日，最後買進日在12月15日，預計明年1月13日發放。本季配息0.35元為一年來最高，加上前三季的0.5元、0.21元、0.29元，今年累計配發1.35元。若以今年首次除息前收盤價24.5元計算，全年現金殖利率約為5.51％。原PO表示定期定額一年多仍為負報酬，對於今年股息表現感到落差，因此在PTT引起共鳴與討論。

部分網友認為，單一年度的績效不足以代表長期表現，提醒要避免情緒化決策。例如有人說「這就是近因偏誤啊 拿某一年報酬認為明年也可以」、也有人建議「乖買大盤不就好了」，認為投資應回到更長週期或更分散的策略。另有網友提到高股息族群本身具輪動特性，短期震盪並不代表產品失效。

另一派則以自身經驗指出近期績效不如預期，如「真滴有夠慘」、「我當初買一堆真的後悔莫及」、「信仰不到一年就崩塌0.0」。也有人認為去年強勢表現可能讓市場期待過高，留言如「之前一堆看回測以為可以年年10%的被騙進去」，反映部分投資人因定期定額未達報酬而產生落差感。

