如何一年內買00878、00919、0050、00929…等共115張？存股哥「4方法」曝光

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥一年能買進115張ETF，靠的不是運氣，而是可複製的現金流系統。質押帶來槓桿、股息回流再投入、黃金轉換放大力量，加上不斷提升的主動收入，讓資產與股息一路往上累積。聯合報系資料照片
昨天的文章提到我一年內買進共115張ETF，後來有個老鐵私訊我希望說明為什麼可以一年內買這麼多股票？其實達成每個階段或目標我都有寫文分享，這篇再大概統整一次給剛追蹤的新朋友看，簡略說明這一年的買進的資金來源。

股票質押

最主要的資金來源，今年槓了100多萬，隨著總值的提升可以槓桿出更多的資金買進，持股張數提升又有更多的股息，如此反覆循環再得到更大的張數、更多的股息。

股息再投入

結合股票質押，就是一個現金流生產系統，只是我投入的原料是「錢」，產出的產品也是「錢」，然後換成資產再繼續錢滾錢，今年股息總值71萬也幾乎全數再投入了。

資產轉換

我在2年多前黃金只有$7800時就陸續布局，今年賣了30萬黃金轉換成ETF，賣出價位大概在$11500-$12000，然後結合股票質押繼續上槓，等於我賣出的30萬至少有45萬的威力，現在還持有部分作為最後的避險手段。

主動收入

雖然已經離開職場，但我還是有兼職、自媒體等主動收入，提升自己的能力，開創多元化的收入也是存股資金的重要來源，畢竟這是每個人在存股的第一筆資金，有足夠的基礎收入才能支撐你後續的資產配置。

以上是我今年存股的資金來源，個人認為我在資產轉換、槓桿操作的效率相當高，足以彌補高股息的動能缺失，雖然高股息今年成長性較不足，我還是可以大幅提升自己的現金流跟總市值。

這個世界有效的方法成千上萬，以前我也會有疑問，為什麼有的人買股票可以一次幾十張的在買？直到我也成為這樣的人，才更能體會存股之路的奧秘，並且敬畏市場、保持謙卑的心，這樣我才有可能變得強。

人外有人天外有天

存股之人必自謙

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

