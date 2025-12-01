ETF定期定額 0050最吸金

全球股市受惠於AI浪潮與聯準會（Fed）謹慎寬鬆，投資熱度高漲，統計台灣掛牌的主、被動ETF，10月定期定額金額達160億元，今年以來成長16%，其中，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩大王牌合計73億元，占比近半。而定期定額扣款金額前三大投信中，僅元大投信今年以來為正成長，成長幅度為60.1%，單月扣款金額達86.8億元，將挑戰百億元。

元大投信ETF單月定期定額以86.8億元持續稱霸市場，最受青睞的0050單月扣款57.5億遙遙領先其他ETF，反應今年以來調降費用率、分割股價後，熱度高居不下，持續創ETF新里程碑。

根據證交所、集保結算所及投信投顧公會資料，截至11月28日，0050今年以來投資人數大增逾119萬，最新人數突破196萬人；規模也成長逾4,000億、最新規模來到9,423億元，劍指兆元大關；統計0050第4季以來的淨申購金額1,563億元，居冠市場第一，更是逢低加碼首選。

就10月底的定期定額數據來看，交易戶數成長逾32萬、最新戶數600,123戶；單月定期定額金額突破57億元，每人每月平均扣款金額接近萬元皆居冠全市場。

今年來0050的投資人數陸續超越台積電（10月17日）、國泰永續高股息（10月23日）等熱門標的，且個股定期定額前十名均為0050的成分股，顯示0050帶領國人從個股轉往ETF、從作價差轉往長期持有，引領市場均衡發展。

截至11月28日，0050成立以來的含息報酬率1,261%，年化報酬率約為12.6%，不到六年可為投入資產翻倍；今年以來，0050含息報酬率為28.7%，同期間大盤為19.6%，報酬呈現穩定表現，選擇0050具有顯著優勢。

對於一般投資人而言，透過0050可直接且高效率參與台股行情，不需要花時間研究個股與眾多ETF，也不會有選擇錯誤風險，即可取得高度可預期性的報酬，0050持續成為存股首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。