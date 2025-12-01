11檔債券型商品 受青睞

近期因市場對聯準會12月是否降息的預期反覆，影響債市投資情緒，部分投資者退場觀望。根據集保中心最新債券ETF受益人統計，近一周包括主動、被動式原型債券ETF受益人數減少2萬人，來到181萬人，但仍有11檔債券ETF受益人數逆勢增加，以短天期債最受青睞。

近周受益人逆勢增加的前三名債券ETF，包括國泰US短期公債（00865B）、群益0-1年美債、中信美國公債0-1，都是短天期美債ETF。顯見在利率環境變化難料之際，存續期短、又能扮演資金避風港角色的短天期美債，成為資金避風港。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵指出，儘管降息趨勢並未改變，但過程中在訊息面干擾下，市場對於政策預期的反覆變化可能引起債券價格變動風險，因此現階段在債券ETF配置上，建議投資人在追求息收外，也須有波動管理意識。同步將信用風險、存續期間等面向也納入考量，以強化整體投組穩健度。

其中美國短天期債是由美國政府發行，在信評與流動性上表現無虞，且因天期短利率波動風險低，也可提供債息，建議在市場波動環境，可適度將0-1年及短天期美債ETF納入配置。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，受惠AI帶動企業獲利與生產力成長，台美股市雖因獲利了結導致短線震盪，但AI變革支撐企業獲利長線趨勢未變，2026年美國勞動市場可望持穩，通膨具僵固性，因此預期Fed將維持預防性降息路線，後續仍有降息2碼空間，債券投資價值浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。