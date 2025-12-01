快訊

反日是假的？為何有錢人繼續湧向日本定居

「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記…昔天道盟主左右手遇襲

美國對南韓半導體藥品關稅設上限！最高不超過15% 鎖定與台日競爭

11檔債券型商品 受青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

近期因市場對聯準會12月是否降息的預期反覆，影響債市投資情緒，部分投資者退場觀望。根據集保中心最新債券ETF受益人統計，近一周包括主動、被動式原型債券ETF受益人數減少2萬人，來到181萬人，但仍有11檔債券ETF受益人數逆勢增加，以短天期債最受青睞。

近周受益人逆勢增加的前三名債券ETF，包括國泰US短期公債（00865B）、群益0-1年美債、中信美國公債0-1，都是短天期美債ETF。顯見在利率環境變化難料之際，存續期短、又能扮演資金避風港角色的短天期美債，成為資金避風港。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵指出，儘管降息趨勢並未改變，但過程中在訊息面干擾下，市場對於政策預期的反覆變化可能引起債券價格變動風險，因此現階段在債券ETF配置上，建議投資人在追求息收外，也須有波動管理意識。同步將信用風險、存續期間等面向也納入考量，以強化整體投組穩健度。

其中美國短天期債是由美國政府發行，在信評與流動性上表現無虞，且因天期短利率波動風險低，也可提供債息，建議在市場波動環境，可適度將0-1年及短天期美債ETF納入配置。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，受惠AI帶動企業獲利與生產力成長，台美股市雖因獲利了結導致短線震盪，但AI變革支撐企業獲利長線趨勢未變，2026年美國勞動市場可望持穩，通膨具僵固性，因此預期Fed將維持預防性降息路線，後續仍有降息2碼空間，債券投資價值浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

彭博：陸官方要求民間機構不公布房企銷售數據

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

這ETF持有美股八大科技巨頭比重逾六成 把握AI多頭行情

財管市場邁入「新兆元時代」 預期11月資產規模飛越第二個兆元大關

相關新聞

如何一年內買00878、00919、0050、00929…等共115張？存股哥「4方法」曝光

昨天的文章提到我一年內買進共115張ETF，後來有個老鐵私訊我希望說明為什麼可以一年內買這麼多股票？其實達成每個階段或目標我都有寫文分享，這篇再大概統整一次給剛追蹤的新朋友看，簡略說明這一年的買進的資

小資股民想賣00940！網曝真正問題勸：定期定額集中0050

今年高股息ETF表現相對較差。一名網友在Dcard發文求助，詢問手上元大台灣價值高息（00940）是否該「丟掉」，並想知道每月固定投入5,000元應買哪檔ETF較好，引起大量回應。討論焦點聚焦在00940長期表現與換股機制爭議、資金規模不大卻持有多檔高股息的合理性，以及新手定期定額該如何建立核心配置。

00919維持配息0.54元！股民感嘆「股價成長性有限」擬改抱00713

台股高股息ETF群益台灣精選高息00919最新一季配息維持每股0.54元，消息一出在PTT股板掀起討論。股民感嘆00919近半年股價「左左右右」但似乎也「爛不到哪去」，並預告將換抱元大高股息00713，引來網友一面吐槽股價疲弱，一面爭論高股息策略是否仍值得期待。

台股ETF配息 贏家出列 00919全年衝上11.23%

台股ETF的12月配息大戲陸續揭曉，根據各投信官網資料，包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713...

台股ETF受益人數連四周創高

大盤高檔震盪，波動度相對個股低的台股ETF持續受投資人青睞。根據集保戶股權分散11月28日統計資料顯示，台股ETF受益人...

ETF定期定額 0050最吸金

全球股市受惠於AI浪潮與聯準會（Fed）謹慎寬鬆，投資熱度高漲，統計台灣掛牌的主、被動ETF，10月定期定額金額達160...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。