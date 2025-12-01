台股ETF受益人數連四周創高

大盤高檔震盪，波動度相對個股低的台股ETF持續受投資人青睞。根據集保戶股權分散11月28日統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加18.9萬人，續創單周最大增額紀錄；統計總人數來到11,968,469人連續第四周創下歷史新高，今年來已增加1,742,633人。

台股ETF受益人今年增加前三名分別為元大台灣50（0050）年增119.6萬人，元大高股息增加27.5萬人，群益台灣精選高息增加23萬人；今年市場新寵主動式台股ETF也有主動群益台灣強棒、主動統一台股增長及主動野村臺灣優選等三檔上榜。整體來看，高息型吸引穩健型投資人，主動式與市值型吸引積極型的投資人，高息型、市值型、主動式三分天下。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。台股高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德指出，近期台股高檔震盪主要是消化前段漲幅，科技股高估值或許導致短期技術性修正，但獲利趨勢與基本面表現仍是決定股價的關鍵。

對於長期投資人而言，短期市場震盪，可將此視為調整持股與分批布局的契機，優先鎖定體質佳、能將AI題材轉化為實際營收與獲利的企業，以較低成本買進優質公司的機會，投資人可依據己身風險承受度，不妨透過台股主動式ETF單筆分批或定期定額進行中長期布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。