台股ETF配息 贏家出列 00919全年衝上11.23%

台股ETF的12月配息大戲陸續揭曉，根據各投信官網資料，包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等19檔台股ETF昨（1）日公告配息金額。其中，季配型單季配息率介於0.84%至3.10%間、月配型的單月配息率則落在0.21%至0.64%間。

在已公布12月配息的台股ETF中，季配息率前五高依序為中信綠能及電動車（00896）3.10%、群益台灣精選高息2.51%、保德信市值動能50約1.76%、凱基優選高股息30約1.59%、元大台灣高息低波1.55%。

月配息率前五高依序為中信成長高股息（00934）0.64%、富邦特選高股息30約0.56%、復華台灣科技優息0.51%、富邦臺灣優質高息0.49%、兆豐電子高息等權0.45%。

以規模逾千億元的群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息來看，三檔此次配息金額都與前一次相同；群益台灣精選高息今年四季配息率加總為11.23%、元大台灣高息低波合計約7.73%、復華台灣科技優息全年則約4.65%。

中國信託投信指出，在AI、HPC及半導體先進製程的帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映出台灣在全球高科技鏈的關鍵地位。建議投資人可聚焦台股科技主題型ETF，掌握這波AI帶來的台股成長契機。

法人表示，近期大盤震盪劇烈，但高息ETF抗震力相對強。此外，台股高股息ETF特性偏向高配息具成長性股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利。市場預估，明年台股企業獲利仍將有二位數增長，除電子產業持續樂觀，傳產、金融可望逐漸擺脫關稅利空，出現轉機，類股輪動表現可期。

法人強調，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，AI需求續增有望支撐多頭氣勢，金融股預期受惠投資收益回升及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，可搭配市值型、主題型或主動式台股ETF，，透過不同股性讓整體配置因應大盤高檔震盪行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。