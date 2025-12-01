第一金ETF 00981B每單位將配息0.069元 17日前買進享月配息
第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息資訊公告，每受益權單位預估配發金額0.069元，投資人宜把握12月17日前買進並持有即可享有12月的配息，這次配息發放日訂於2026年1月13日。
第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，受到美國聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上聯準會新主席人選可望出爐，市場對美國12月份降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現。
威廉斯提醒美國就業市場風險升高、通膨則見降溫，暗示12月再次降息可能，加上多位決策官員也表達支持年底前進一步降低借貸成本的方向，使得Fedwatch數據顯示，12月聯準會降息機率由原本不到30%，11月底大幅攀升達85%之上。
王心妤指出，聯準會降息決策、寬鬆方向，將有助於企業融資成本下降，隨成本降、償債壓力減輕，將有助於維持低信用風險，非投資等級債券違約率續維持低檔；此外，寬鬆貨幣環境，也有助於利差型資產吸引資金流入，近期市場波動加大，非投資等級債券也有機會降低資產組合波動風險，同時提供較高收益與資本利得空間。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
