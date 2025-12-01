快訊

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

第一金ETF 00981B每單位將配息0.069元 17日前買進享月配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
12月第一金優選非投債ETF(00981B)配息時程。資料來源：第一金投信官網
12月第一金優選非投債ETF(00981B)配息時程。資料來源：第一金投信官網

第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息資訊公告，每受益權單位預估配發金額0.069元，投資人宜把握12月17日前買進並持有即可享有12月的配息，這次配息發放日訂於2026年1月13日。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，受到美國聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上聯準會新主席人選可望出爐，市場對美國12月份降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現。

威廉斯提醒美國就業市場風險升高、通膨則見降溫，暗示12月再次降息可能，加上多位決策官員也表達支持年底前進一步降低借貸成本的方向，使得Fedwatch數據顯示，12月聯準會降息機率由原本不到30%，11月底大幅攀升達85%之上。

王心妤指出，聯準會降息決策、寬鬆方向，將有助於企業融資成本下降，隨成本降、償債壓力減輕，將有助於維持低信用風險，非投資等級債券違約率續維持低檔；此外，寬鬆貨幣環境，也有助於利差型資產吸引資金流入，近期市場波動加大，非投資等級債券也有機會降低資產組合波動風險，同時提供較高收益與資本利得空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 降息 威廉斯

延伸閱讀

NBA／亞歷山大連續93場至少20分 距張伯倫紀錄障礙M33

債券商品 外資搶買

NBA／雷霆戰力再升級！「二哥」威廉斯傷癒復出迎戰太陽

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

相關新聞

00918擁3千多張一年股息約莫800萬元！4月股災入場…原因曝光：喜歡錢進帳戶感覺

大華優利高填息30（00918）公布最新預估配息，引發投資圈關注。 根據投信資訊，00918本季預估每股配發0.565元，較上期增加0.045元；以11月28日收盤價22.52元估算，單季殖利率約2.

現在的0050太過美好？雨果「拉長時間看」…才知道有多殘酷

＊原文發文時間為11月28日 「你的信仰會不會只是來自最近的高獲利」 談到台灣最老牌、最知名的ETF，大家腦海中浮現的第一個代號絕對是0050。最近市場上最熱門的話題，莫過於元大台灣50在

00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號

季配息人氣ETF「群益台灣精選高息（00919）」今日公布最新一季配息金額，每股發放0.54元，延續上一季的水準。 對今年一路關注00919的投資人而言，四次配息合計已達2.52元，換算現金殖利

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

財經主持人詹璇依近日在臉書分享台股原型ETF六個月績效排行，統計至11月最後一個交易日（11/28），前五名清一色由科技與AI供應鏈相關產品包辦，再度凸顯科技資產在今年行情中的強勢地位。 六個月

00900配息降至0.075元 單次配息率0.56%、年化配息率6.7%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0...

56萬股民注意！00929配息金額維持0.09元 年化配息率約6.1%

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年本月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。