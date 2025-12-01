00896調高配息金額至0.6元、單季配息率約3.1% 年化配息率約12.4%
中信綠能及電動車ETF（00896）調高配息啦！根據中國信託投信官網，00896本次擬配息0.6元，較上期實際配發的0.4元，本期調升0.2元。以12月1日收盤價19.31元計算，單次配息率約3.1%，年化配息率約12.4%。
中國信託投信官網配息公告顯示，00896本月除息日訂於12月16日，投資人若想參與該次配息，最晚須12月15日前持有或買進，並於明年1月13日領息。
00896經理人張苡琤表示，當前市場核心動能聚焦於AI應用爆發帶動的龐大電力需求，台灣電網韌性計畫的5,645億元投資，結合美國輸配電系統的汰舊換新需求，為國內重電廠商創造了至少五年以上的長期穩定商機，尤其變壓器供不應求的全球趨勢，有利於國內廠商開拓美國市場。更關鍵為數據中心因AI功耗將在2030年達到160%的增幅，直接推升對高效電源模組與儲能設備的剛性需求。因此，中期布局應緊抓受惠於AI帶動的電源模組、儲能族群，並關注重電設備及具備數據中心整合商機的領先廠商，此AI驅動力正成為推動綠能與電網相關成分股股價向上提升的關鍵力量。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
