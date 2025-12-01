00713再配0.78元、今年配息率7.7% 靜待明年開花結果

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股ETF人氣排行第八大的元大台灣高息低波（00713）1日公告配息，根據元大投信公告，每受益權單位擬配發0.78元，今年第4季配發金額持平於上一季度，以1日收盤價50.15元換算，單季配息率為1.55%，今年實際配息率來到7.73%，除息日為12月19日、領息日為2026年1月12日，此次參與除息的最後買進日為12月18日。

元大台灣高息低波受益人數為382,150人，追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，台股1日拉回整理，下跌1.03%，再度展現其抗跌特性，僅有小跌0.09%，累計今年市價含息上漲0.44%，採季配息，每年3月、6月、9月、12月除息；截至11月28日，前十大成分股及權重依序為遠傳（4904）9.98%、第一金（2892）9.86%、台灣大（3045）9.25%、統一超（2912）6.68%、台新新光金（2887）4.73%、玉山金（2884）4.33%、聯強（2347）3.46%、聯電（2303）2.04%、華碩（2357）2.03%、健鼎（3044）1.88%。

回顧元大台灣高息低波今年前三季配息，金額依序為1.4元、1.1元、0.78元，單配息率依序為2.54%、2.12%、1.50%。2024年全年配息金額為5.28元，實際配息率為9.23%。

就填息表現來看，元大台灣高息低波今年第3季花21個交易日完成填息、第2季則是55個交易日。

展望後市，法人認為，根據市場預估，明年台股企業獲利仍將有二位數增長，除了電子產業持續樂觀之外，傳產、金融可望逐漸擺脫關稅利空，出現轉機，明年類股輪動表現可期，預期元大台灣高息低波將有機會完成築底，靜待明年再表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

