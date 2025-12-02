小資股民想賣00940！網曝真正問題勸：定期定額集中0050

今年高股息ETF表現相對較差。一名網友在Dcard發文求助，詢問手上元大台灣價值高息（00940）是否該「丟掉」，並想知道每月固定投入5,000元應買哪檔ETF較好，引起大量回應。討論焦點聚焦在00940長期表現與換股機制爭議、資金規模不大卻持有多檔高股息的合理性，以及新手定期定額該如何建立核心配置。

網友以近年台股ETF投資風氣為背景，指出市場對高股息ETF的期待已轉趨保守，主因是部分產品長期股價表現平淡、填息不易，且月配或高息策略常被質疑靠「左手配右手」支撐。相較之下，追蹤大盤市值的0050、006208等市值型ETF，被不少人視為更貼近長期成長趨勢、操作更單純的核心標的，成為這次討論中反覆被點名的替代選項。

原PO在貼文中附上自己的資產配置截圖作為參考，畫面顯示總證券資產約6萬餘元，00940佔比最高約31%，其後為00878約24%、00939約23%，0050僅約8%，另有個股世芯-KY（3661）約5%與其他部位約8%。原PO坦言自己仍不確定是否該繼續抱00940，也希望得到「每月5,000元固定投入」的較佳方向，並在後續回覆中承認目前多是聽別人建議就投資，期待透過這次請益調整策略。

多數網友的主要共識相當直接：以原PO的資金量來看，持有太多檔ETF「像菜市場」，分散變成「籃子放在很多個籃子裡」，效益有限，反而模糊投資主軸。不少人建議高股息部位可大幅縮減甚至清空，把長期定期定額集中在0050或006208等指數型ETF，或至多保留一檔理念接近的高股息作輔助。也有留言提到00940的換股節奏與市場預期高度透明，容易被提前定價、被動承接賣壓，使其股價長期「死人樣」，因此不看好繼續重押。

不同意見則分成兩類：一派認為00940雖然股價表現不突出，但月配息仍能提供現金流，有人分享自己持有數十張、已領到可觀股息，選擇續抱；另一派則把焦點放在投資習慣，認為問題不只在標的，而是新手缺乏基本功與過度追逐熱門名單，建議先補足投資知識、建立長期紀律，再談換股或加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。