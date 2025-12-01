00918擁3千多張一年股息約莫800萬元！4月股災入場…原因曝光：喜歡錢進帳戶感覺

大華優利高填息30（00918）公布最新預估配息，引發投資圈關注。 根據投信資訊，00918本季預估每股配發0.565元，較上期增加0.045元；以11月28日收盤價22.52元估算，單季殖利率約2.51%。本次除息日落在12月18日，預計於2026年1月13日入帳。

Threads上帳號「elegant.mummy」同步分享自己的投資心法，她自述從長期持有台積電、替孩子定期買進0050，到後來轉向高股息ETF，是因為「喜歡錢進到帳戶的感覺」，也希望靠穩定股息建立所得認列的「54C」。她指出目前沒有薪資單與扣繳憑單，而54C能在申辦房貸時補上缺口，「從去年開始我整年度的54C已達157萬」。

她透露自己在4月8日川普關稅股災隔天，以18.35元買進3,269張00918，認為當時對多數標的來說「賺多賺少的差別而已」。扣除前期成本後，她表示每季可領到兩百多萬元股息，「一年下來約八百萬」，並反問：「這樣投報率真的很低嗎？」

貼文底下也掀起不少討論。部分網友分享自身貸款經驗，指出若持股現值足夠，銀行可能接受「證券公司蓋章的持股明細」作為貸款評估依據；也有人反映未必如此寬鬆，「名下有不動產但沒有薪資憑證，仍需要保人」。不少留言因而認同她建立 54C 的做法。

對00918回覆多帶著支持語氣，有人表示「我也很挺00918」，也有人認為本金規模大時，使用高股息策略「沒有問題」。也有網友強調投資方法本無對錯，應依需求選擇，包括重視現金流、偏好帳面成長、或分散配置等，留言大多回到一句話：「適合自己的，才是最重要的。」

◎本文內容已獲 Grace 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。