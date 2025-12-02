快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

聽新聞
0:00 / 0:00

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

元大台灣50（0050）近期回檔，引發社群投資人焦慮。有網友在校園論壇發文直問「0050怎麼一直跌」，表示自己近期帳面虧損、希望一年後能衝上70元以上；貼文下方留言迅速湧入，討論焦點集中在這波下跌是否只是短期震盪、長期定存型投資該如何面對回檔壓力。

0050今年出現兩項關鍵事件，一是元大投信在年初調降0050經理費、保管費以吸引更多投資人，強化其作為市值型長期核心配置的定位；二是0050於6月完成「1拆4」分割，單位價格大幅降低、門檻下修，吸引大量小資族進場，但分割後也加劇短線交易與波動，重新掛牌後曾因大盤回檔而短暫跌破掛牌價，成為市場討論焦點。近期0050股價隨台股震盪走弱而整理，屬於市值型ETF對大盤波動的自然反映。

一名網友Dcard發文，他坦言「近期都是賠的，好難受」，並以具體目標價表達信心與不安交織的心態，希望一年後回到更高水準，這也反映不少新進投資人於分割後低門檻進場，當遇到回檔時心理承受度仍在調整。

留言區多數網友的共識是「長期投資不必盯盤、跌了反而好買」。不少人直言「跌才好，要存長期就是一直買」、「ETF有什麼好一直看」、「越跌越要買，定期定額就沒問題」，認為0050作為追蹤台灣市值前50大企業的被動ETF，本質是吃台股長期成長，短期拉回是建立部位的機會；也有人分享持有市值型ETF多年、逢低加碼的報酬經驗，強調要把它當作耐心資產而非短線賭博。

但也有不同意見與補充觀點。部分網友酸「說好的長期持有呢？跌一些就哇哇叫」，提醒新手要先釐清投資屬性；也有人認為震盪行情下仍可能再拉回幾天，或提出「跌之前要先賣、漲之前要低接」等偏短線的操作思維；另有聲音建議若想追求更高彈性或效率，可能需搭配槓桿或其他ETF，而非單押0050。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF Dcard 台股 市值型 0050元大台灣50

延伸閱讀

現在的0050太過美好？雨果「拉長時間看」…才知道有多殘酷

00918擁3千多張一年股息約莫800萬元！4月股災入場…原因曝光：喜歡錢進帳戶感覺

00919維持配息0.54元！股民感嘆「股價成長性有限」擬改抱00713

00919配息出爐！ 配出這個數字、今年配息率仍有11%

相關新聞

00919配息0.54！杉本指「很不錯」：年化達10.1%、成本120萬每月多1萬

00919公佈2025年第四次配息！為0.54元現金股利，杉本認為很不錯喔。 過去ETF成分股大漲的時代已經慢慢漸緩，所以ETF的配息也無法維持高檔，杉本認為能夠維持比率比大調整好，雖然年化殖利率不比以往，但這樣才能應付未來多變的趨勢。 這一季杉本也覺得配得蠻不錯，恭喜有買入00919的小本們。想要參與除息，可以參考以下資訊：

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

元大台灣50（0050）近期回檔，引發社群投資人焦慮。有網友在校園論壇發文直問「0050怎麼一直跌」，表示自己近期帳面虧損、希望一年後能衝上70元以上；貼文下方留言迅速湧入，討論焦點集中在這波下跌是否只是短期震盪、長期定存型投資該如何面對回檔壓力。

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

高股息ETF備受台灣投資人喜愛，但隨著台股近期創高後震盪加劇，市場對配息能否維持逐漸出現疑慮。元大台灣高息低波（00713）最新一季配息僅0.78元，較過往高峰幾乎腰斬，引發投資人焦慮。財經YouTuber知美分析，儘管配息明顯下滑，但從填息能力、低波動策略與長期穩定性來看，00713仍具備配置價值。

昨大跌喊加碼…今台股直接回魂大漲！直雲：買00757能享受美股漲幅真的很棒

台股昨天大跌說要加碼 今天大漲！ 昨天台股大跌我就說要加碼，今天就回魂大漲；主要是我認為現在這個盤已經脫離空頭，任何利空回調都可以上車，畢竟大方向出來就可以安心了。 今天我最愛的PCB也慢

20歲月投5000能存千萬…若60歲才開始要拉高至6萬！定期定額00922參與台股大盤

隨著ETF在台灣市場愈發普及，《大樹下學投資》本次邀請國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁（Steven）與主持人小余兒，一同解析投信投顧公會最新公布的「2024台灣民眾共同基金投資調查」，帶觀眾全面了

AI泡沫+地緣政治...台股不樂觀？股添樂「期望報酬恐提前」：適當布局00646、00971

台股在AI浪潮推動下屢創新高，市場雜音也跟著變多。財經YouTuber股添樂指出，今年以來投資人最常聽到的兩句話，就是「AI要泡沫了」以及「地緣政治遲早出事，先賣一趟再說」。許多人因此開始猶豫，要不要把持股賣掉落袋為安。股添樂認為，與其糾結「到底該不該賣」，不如把焦點放在資產配置，透過海外市場分散風險，尤其是美股相關ETF，是現階段可行的選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。