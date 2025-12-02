0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

元大台灣50（0050）近期回檔，引發社群投資人焦慮。有網友在校園論壇發文直問「0050怎麼一直跌」，表示自己近期帳面虧損、希望一年後能衝上70元以上；貼文下方留言迅速湧入，討論焦點集中在這波下跌是否只是短期震盪、長期定存型投資該如何面對回檔壓力。

0050今年出現兩項關鍵事件，一是元大投信在年初調降0050經理費、保管費以吸引更多投資人，強化其作為市值型長期核心配置的定位；二是0050於6月完成「1拆4」分割，單位價格大幅降低、門檻下修，吸引大量小資族進場，但分割後也加劇短線交易與波動，重新掛牌後曾因大盤回檔而短暫跌破掛牌價，成為市場討論焦點。近期0050股價隨台股震盪走弱而整理，屬於市值型ETF對大盤波動的自然反映。

一名網友在Dcard發文，他坦言「近期都是賠的，好難受」，並以具體目標價表達信心與不安交織的心態，希望一年後回到更高水準，這也反映不少新進投資人於分割後低門檻進場，當遇到回檔時心理承受度仍在調整。

留言區多數網友的共識是「長期投資不必盯盤、跌了反而好買」。不少人直言「跌才好，要存長期就是一直買」、「ETF有什麼好一直看」、「越跌越要買，定期定額就沒問題」，認為0050作為追蹤台灣市值前50大企業的被動ETF，本質是吃台股長期成長，短期拉回是建立部位的機會；也有人分享持有市值型ETF多年、逢低加碼的報酬經驗，強調要把它當作耐心資產而非短線賭博。

但也有不同意見與補充觀點。部分網友酸「說好的長期持有呢？跌一些就哇哇叫」，提醒新手要先釐清投資屬性；也有人認為震盪行情下仍可能再拉回幾天，或提出「跌之前要先賣、漲之前要低接」等偏短線的操作思維；另有聲音建議若想追求更高彈性或效率，可能需搭配槓桿或其他ETF，而非單押0050。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。