00900配息降至0.075元 單次配息率0.56%、年化配息率6.7%
富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0.075元，較上期實際配發0.1元，本期調降0.025元。以12月1日收盤價13.28元計算，單次配息率約0.56%，年化配息率約6.7%。
富邦投信官網配息公告顯示，富邦特選高股息30ETF除息交易日訂於12月16日，投資人若想參與該次配息，最晚須12月15日前持有或買進，並於明年1月12日領息。
00900上期實際配發0.1元，已經是連13個月配發0.1元。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言