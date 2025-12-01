快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

00900配息降至0.075元 單次配息率0.56%、年化配息率6.7%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0.075元，較上期實際配發0.1元，本期調降0.025元。以12月1日收盤價13.28元計算，單次配息率約0.56%，年化配息率約6.7%。

富邦投信官網配息公告顯示，富邦特選高股息30ETF除息交易日訂於12月16日，投資人若想參與該次配息，最晚須12月15日前持有或買進，並於明年1月12日領息。

00900上期實際配發0.1元，已經是連13個月配發0.1元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 月配息 高股息

延伸閱讀

高股息ETF疲弱反而暴力提升張數！存股哥：00878、00919、0050、00929…等買進115張

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

他想砸500萬買00937B+00982D「靠配息養房」 網勸：不如先還債

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

相關新聞

00918擁3千多張一年股息約莫800萬元！4月股災入場…原因曝光：喜歡錢進帳戶感覺

大華優利高填息30（00918）公布最新預估配息，引發投資圈關注。 根據投信資訊，00918本季預估每股配發0.565元，較上期增加0.045元；以11月28日收盤價22.52元估算，單季殖利率約2.

現在的0050太過美好？雨果「拉長時間看」…才知道有多殘酷

＊原文發文時間為11月28日 「你的信仰會不會只是來自最近的高獲利」 談到台灣最老牌、最知名的ETF，大家腦海中浮現的第一個代號絕對是0050。最近市場上最熱門的話題，莫過於元大台灣50在

00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號

季配息人氣ETF「群益台灣精選高息（00919）」今日公布最新一季配息金額，每股發放0.54元，延續上一季的水準。 對今年一路關注00919的投資人而言，四次配息合計已達2.52元，換算現金殖利

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

財經主持人詹璇依近日在臉書分享台股原型ETF六個月績效排行，統計至11月最後一個交易日（11/28），前五名清一色由科技與AI供應鏈相關產品包辦，再度凸顯科技資產在今年行情中的強勢地位。 六個月

00900配息降至0.075元 單次配息率0.56%、年化配息率6.7%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0...

56萬股民注意！00929配息金額維持0.09元 年化配息率約6.1%

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年本月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。