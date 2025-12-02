00918配息上調至0.565元！網讚今年表現算穩、高股息定位再被討論

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00918公布本季配息0.565元、年化殖利率估逾10％，在PTT引起兩派討論。有人認為今年相對穩健、填息紀錄不錯，也有人關注經理人交接與高股息ETF的長期定位，焦點已從短期股息延伸到策略根本。（本報系資料庫）
季配高股息ETF大華優利高填息30（00918）最新公告配息0.565元、較前一季上調，消息一出便在PTT引發高度討論。部分投資人肯定00918在今年震盪市況中維持相對穩定，也認為配息水準具有吸引力；另一些人則關注經理人變動、股息來源與高股息策略的長期定位，討論方向相當分散。

依投信公告與媒體資訊，00918本次除息日為12月18日，最後買進日12月17日，配息預計於2026年1月13日入帳。扣除本季後，今年全年累計配息可望達約2.485元，若以公告日收盤估算，年化殖利率約在10％上下。00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，以企業填息紀錄與獲利能力為核心，成立三年已累計配息10次、完成7次填息，近期也有投信延伸至AI需求與企業基本面，強調產業支撐仍在。

PTT原PO提到，人事更迭是他關心的面向之一，並指出00918雖歷經多位經理人交接，今年的相對表現仍算穩健。他也提及在市場由大型權值與主流產業領漲的環境下，高股息ETF未必是短線焦點，投資人應依自身目的調整定位，而非只以一年表現論成敗。

多數留言延續近期對高股息ETF的討論語氣，有網友用「左左右右」、「上下左右前後裡外XYAB」等方式調侃，也有人提出「左手換右手」、「沒填息又沒罰則」等質疑，反映部分投資者對配息結構與長期總報酬仍抱持保留態度。此外，也有網友將00918與其他高股息商品並列討論，著眼於「產品間策略差異不大」的觀點。

但正向意見同樣不少，有人表示領息不扣股數、未來若漲回即視為額外收益，形容這次配息「爽～～」；也有人認為22元以下具分批買進價值，把高股息視為現金流工具，而非短期價差標的。針對「被動ETF不需經理人」的留言，也有網友指出即便是被動策略仍需要管理與調整，顯示投資人已從單純比較配息金額，進一步關注制度面與選股品質。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

