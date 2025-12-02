00919維持配息0.54元！股民感嘆「股價成長性有限」擬改抱00713

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919配息。中央社
台股高股息ETF群益台灣精選高息00919最新一季配息維持每股0.54元，消息一出在PTT股板掀起討論。股民感嘆00919近半年股價「左左右右」但似乎也「爛不到哪去」，並預告將換抱元大高股息00713，引來網友一面吐槽股價疲弱，一面爭論高股息策略是否仍值得期待。

依公開資訊資料，00919本次配息金額與前季相同，12月16日除息、12月15日為最後買進日，配息預計2026年1月13日入帳。今年以來00919四次配息分別為0.72、0.72、0.54、0.54元，合計2.52元，以12月1日收盤價21.45元估算年化配息率約11.75%，受益人數約128萬人，仍屬台股人氣季配高股息ETF之一。

一名網友在PTT發文表示，00919雖然走勢起伏不大、股價大致守在21元附近，但也正因「剛底就21了」，讓他覺得下檔有限；同時提到12月成分股調整在即，可能「換股」後再觀察。不過他也自嘲高股息「高波低息」的矛盾感，稱晚點要轉往00713，語氣帶著觀望與調侃。

多數留言則偏負面，認為「賺了股息、賠了股價」是00919與高股息ETF的縮影，有人直批「垃圾」、「爛死了」、「後面買的套著配一輩子」，也有網友點出連續多季未填息、過去高點難回，質疑在大盤走高背景下績效仍落後，甚至直言「高股息是屎」。這派意見的共識是：單靠配息難彌補資本利得不足，投資人容易陷入名目殖利率高但總報酬不佳的困境。

相對地，也有少數人持不同看法，認為高股息本就應以現金流與波動較低為賣點，00919近期提高金融與大型股比重、波動下降，未必適合用短線漲幅評斷；另有人提及以資金輪動方式「領息A換股領息B」可放大現金流，仍願意續抱「喜迎配息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

