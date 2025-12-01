快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

百萬國民ETF 00919配息0.54元...預估年化配息率10.07% 連11季配超10%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919）公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元維持前一季水準，以1日收盤價21.45元計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上，本次除息日為12月16日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日。

市場法人表示，近期大盤漲跌震盪劇烈，但高息ETF的抗震力相對強。此外，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金輪動有時，若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心，但從存股角度來看，長期持有、累積張數，是穩健投資打造現金流的投資好工具。

市場法人指出，近期適逢政府普發一萬現金，據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，連續11季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

ETF理財達人表示，雖然高息ETF今年處在一片降息風中，不過，統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。

ETF理財達人指出，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

市場法人強調，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，也可搭配市值型或主動式台股ETF，透過不同股性互補讓台股ETF整體配置更能因應大盤高檔震盪行情。

00919群益台灣精選高息ETF配息資訊。（資料來源：CMONEY、年化配息率以2025/12/1收盤價計算）
00919群益台灣精選高息ETF配息資訊。（資料來源：CMONEY、年化配息率以2025/12/1收盤價計算）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF

延伸閱讀

台股跌283點失守月線 分析師：消化漲多賣壓

淨值逾400元的投信股票型基金增至兩檔 統一投信全包

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

退休計畫除高股息ETF外恐需搭配市值型！都明白：大盤漲1萬點00919淨值竟縮水

相關新聞

現在的0050太過美好？雨果「拉長時間看」…才知道有多殘酷

＊原文發文時間為11月28日 「你的信仰會不會只是來自最近的高獲利」 談到台灣最老牌、最知名的ETF，大家腦海中浮現的第一個代號絕對是0050。最近市場上最熱門的話題，莫過於元大台灣50在

00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號

季配息人氣ETF「群益台灣精選高息（00919）」今日公布最新一季配息金額，每股發放0.54元，延續上一季的水準。 對今年一路關注00919的投資人而言，四次配息合計已達2.52元，換算現金殖利

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

財經主持人詹璇依近日在臉書分享台股原型ETF六個月績效排行，統計至11月最後一個交易日（11/28），前五名清一色由科技與AI供應鏈相關產品包辦，再度凸顯科技資產在今年行情中的強勢地位。 六個月

00878三進三出 00922台積電比重逾四成、新十強入列

依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選3...

00919配息出爐！ 配出這個數字、今年配息率仍有11%

台股ETF人氣排行第四大的群益台灣精選高息（00919）1日公告配息，根據群益投信公告，每受益權單位擬配發0.54元，今...

這ETF持有美股八大科技巨頭比重逾六成 把握AI多頭行情

美股近期震盪拉回，貝萊德投信認為，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未轉弱。隨著AI題材持續擴散、企業財報亮眼，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。