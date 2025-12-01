快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

00919配息出爐！ 配出這個數字、今年配息率仍有11%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
群益台灣精選高息（00919）公告配息。中央社
群益台灣精選高息（00919）公告配息。中央社

台股ETF人氣排行第四大的群益台灣精選高息（00919）1日公告配息，根據群益投信公告，每受益權單位擬配發0.54元，今年第4季配發金額持平於上一季度，以1日收盤價21.45元換算，單季配息率為2.52%，今年實際配息率來到11.22%，除息日為12月16日、領息日為2026年1月13日，此次參與除息的最後買進日為12月15日。

群益台灣精選高息受益人數為1,281,714人，追蹤臺灣精選高息指數，今年市價含息上漲0.23%，採季配息，每年3月、6月、9月、12月除息；截至11月28日，前十大成分股及權重依序為國泰金（2882）14.79%、中信金（2891）13.65%、富邦金（2881）12.44%、聯電（2303）9.3%、長榮海運（2603）6.36%、聯詠（3034）4.02%、群聯（8299）3.64%、世界（5347）3.37%、陽明海運（2609）3.09%、長榮航（2618）2.89%。

回顧群益台灣精選高息今年前三季配息，金額依序為0.72元、0.72元、0.54元，單配息率依序為3.03%、3.20%、2.47%。2024年全年配息金額為2.8元，實際配息率為11.13%。

就填息表現來看，群益台灣精選高息今年第3季花了39個交易日完成填息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

00918宣布配息0.565元！12/17最後買進日…AI需求實在、非2000年泡沫

00919終於填息！這次靠「89％股利」…達人：高股息ETF回到該有的樣子

00919趕上列車…高股息死亡之組皆完成填息！棒棒：回歸正常殖利率日常

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

相關新聞

現在的0050太過美好？雨果「拉長時間看」…才知道有多殘酷

＊原文發文時間為11月28日 「你的信仰會不會只是來自最近的高獲利」 談到台灣最老牌、最知名的ETF，大家腦海中浮現的第一個代號絕對是0050。最近市場上最熱門的話題，莫過於元大台灣50在

00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號

季配息人氣ETF「群益台灣精選高息（00919）」今日公布最新一季配息金額，每股發放0.54元，延續上一季的水準。 對今年一路關注00919的投資人而言，四次配息合計已達2.52元，換算現金殖利

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

財經主持人詹璇依近日在臉書分享台股原型ETF六個月績效排行，統計至11月最後一個交易日（11/28），前五名清一色由科技與AI供應鏈相關產品包辦，再度凸顯科技資產在今年行情中的強勢地位。 六個月

00878三進三出 00922台積電比重逾四成、新十強入列

依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選3...

00919配息出爐！ 配出這個數字、今年配息率仍有11%

台股ETF人氣排行第四大的群益台灣精選高息（00919）1日公告配息，根據群益投信公告，每受益權單位擬配發0.54元，今...

這ETF持有美股八大科技巨頭比重逾六成 把握AI多頭行情

美股近期震盪拉回，貝萊德投信認為，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未轉弱。隨著AI題材持續擴散、企業財報亮眼，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。