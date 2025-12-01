快訊

00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號

聯合新聞網／ 綜合報導
00919公布最新一季配息0.54元，全年累計2.52 元。以收盤價換算，年化現金殖利率約11.75%。除息日12/16、最後買進日12/15。中央社
季配息人氣ETF「群益台灣精選高息（00919）」今日公布最新一季配息金額，每股發放0.54元，延續上一季的水準。

對今年一路關注00919的投資人而言，四次配息合計已達2.52元，換算現金殖利率仍站在高檔。

根據公告，00919本次將於12月16日除息，欲參與配息者須在12月15日前完成買進，預計明年1月13日將把現金配息撥入帳戶。

若以今日收盤價21.45元做計算，全年累積的2.52元等於年化配息率約11.75%。今年的配息軌跡也頗具一致性：前兩季單季各0.72元，後兩季則落在 0.54元；00919依舊維持高息風格，年化表現持續站穩超過一成。

除權息
年度		現金股利 (元)年股利年殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
20250.542025/12/162026/01/1321.45--2.5211.75
0.542025/09/162025/10/1521.79--
0.722025/06/172025/07/1122.49--
0.722025/03/182025/04/1523.74--
20240.722024/12/202025/01/1323.97672.811.13
0.722024/09/232024/10/1524.18--
0.72024/06/242024/07/1526.94--
0.662024/03/182024/04/1525.832
20230.552023/12/182024/01/1222.85651.637.53
0.542023/09/182023/10/1721.8978
0.542023/06/162023/07/1420.3233

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

