00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號

＊原文發文時間為11月28日 「你的信仰會不會只是來自最近的高獲利」 談到台灣最老牌、最知名的ETF，大家腦海中浮現的第一個代號絕對是0050。最近市場上最熱門的話題，莫過於元大台灣50在

2025-12-01 15:30