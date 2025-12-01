00919最新配息0.54元！全年累計2.52元、年化近11.8％…最後買進日為15號
季配息人氣ETF「群益台灣精選高息（00919）」今日公布最新一季配息金額，每股發放0.54元，延續上一季的水準。
對今年一路關注00919的投資人而言，四次配息合計已達2.52元，換算現金殖利率仍站在高檔。
根據公告，00919本次將於12月16日除息，欲參與配息者須在12月15日前完成買進，預計明年1月13日將把現金配息撥入帳戶。
若以今日收盤價21.45元做計算，全年累積的2.52元等於年化配息率約11.75%。今年的配息軌跡也頗具一致性：前兩季單季各0.72元，後兩季則落在 0.54元；00919依舊維持高息風格，年化表現持續站穩超過一成。
|除權息
年度
|現金股利 (元)
|年股利
|年殖利率(%)
|股利
|除息日
|發放日
|除息前股價
|填息天數
|2025
|0.54
|2025/12/16
|2026/01/13
|21.45
|--
|2.52
|11.75
|0.54
|2025/09/16
|2025/10/15
|21.79
|--
|0.72
|2025/06/17
|2025/07/11
|22.49
|--
|0.72
|2025/03/18
|2025/04/15
|23.74
|--
|2024
|0.72
|2024/12/20
|2025/01/13
|23.97
|67
|2.8
|11.13
|0.72
|2024/09/23
|2024/10/15
|24.18
|--
|0.7
|2024/06/24
|2024/07/15
|26.94
|--
|0.66
|2024/03/18
|2024/04/15
|25.83
|2
|2023
|0.55
|2023/12/18
|2024/01/12
|22.85
|65
|1.63
|7.53
|0.54
|2023/09/18
|2023/10/17
|21.89
|78
|0.54
|2023/06/16
|2023/07/14
|20.32
|33
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
